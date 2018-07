Cómo pasar documentos reales a archivos PDF con tu móvil

Si en alguna ocasión has querido escanear un documento y pasarlo a PDF, pero no has tenido a mano un escáner para realizar dicha tarea, esta app te encantará. En este vídeo, te contamos todo el proceso de instalación y utilización paso a paso.

A ser posible, para que el reconocimiento sea perfecto, debes colocar el documento en una superficie lisa y de un único color. Cuando lo tengas, pulsa sobre el botón de capturar y la imagen se quedará congelada en pantalla.

La app nos permite realizar diversas acciones, entre las que se encuentra el encuadre. Podrás compartir el PDF para mandarlo a tu correo electrónico o a donde quieras.