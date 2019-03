Los siete mejores móviles de pantalla gigante para regalar en navidades

Los teléfonos móviles grandes siguen triunfando por muchos motivos, entre otros por el aumento de consumo audiovisual y de las horas de uso de los dispositivos, además de que para trabajar son la opción preferida.

No obstante, la carrera por tener la pantalla más grande, que llegó a cepillarse prácticamente a las tabletas de 7 pulgadas, está más estancada y los formatos cada vez son más uniformes. En nuestra selección de mejores 'phablets' del año destaca que 5.5 pulgadas es el tamaño estándar, aunque hay todavía algunas marcas, sobre todo chinas, que se van a lo grande.

Aquí van los mejores teléfonos con súper pantalla de este año:

Huawei Mate 9 (5.9''). No sólo es que tenga un pantallón, sino que el marco es minúsculo y para cogerlo de manera más sencilla han diseñado la parte trasera curva y los bordes biselados. Aún así no todos podrán usarlo cómodamente a una mano. Cuenta con doble cámara y una batería de larga duración, pero el peso y la capa que pone Huawei son dos puntos en contra.

Huawei Mate 9 | Pablo G. Bejerano

Xiaomi Mi Note 2 (5.7''). Es el primer Xiaomi cuyo precio es elevado, superando los 600 euros, pero los componentes y el diseño son muy buenos, aunque hayan elegido para cubrir el cuerpo cristal en lugar de metal. Las críticas hablan muy bien de su sujección, aunque tener que comprarlo y desembolsar tanta pasta en una web china quizá de un poco de vértigo.

Reviews4all - Xiaomi Mi Note 2, Review en español | Flooxer

Apple iPhone 7 Plus (5.5''). No supuso una revolución respecto a modelos anteriores, pero ahora el buque insignia de los de Cupertino resiste al agua y cuenta con una doble cámara posterior, con dos lentes diferentes para conseguir un buen zoom, que es una apuesta segura. Lo malo es que no tiene minijack, por lo que no podrás cargarlo escuchando música (aunque esta necesidad sucede pocas veces).

El iPhone 7 negro brillante se raya nada más limpiarlo | Apple

Samsung Galaxy S7 Edge (5.5''). Bueno es este a falta de Galaxy Note, que ya ha quedado con un halo de malditismo que tendrá difícil quitárselo de encima. Es muy estrecho y sencillo de agarrar pese a su tamaño, contando también con una gran cámara. A pesar de los problemas de Samsung en el último semestre sigue siendo una apuesta segura.

Samsung Galaxy S7 Edge | Samsung

Google Pixel XL (5.5''). Aunque al anterior teléfono le llegará durante 2017 lo bueno de la gama Pixel es que usa Android Nougat 7.0 desde ya, pudiendo utilizar el nuevo asistente de Google o las nuevas gafas de realidad virtual. No sabemos cuando estará disponible en España, pero hay que tener en cuenta el primer teléfono de gama alta 'made in Google'. Aún así, a pesar de su pedazo de cámara y sus bondades no resiste al agua, no tiene almacenamiento ampliable y es muy caro respecto a otros Android.

Google Pixel XL | Maurizio Pesce en flickr cc

One Plus 3T (5.5''). Cuenta con uno de los precios más ajustados de toda la selección, por lo que es una apuesta ganadora. También cuenta con muchas mejoras respecto a su predecesor, usando el mismo procesador que el Pixel XL, aunque su pantalla es la que menos resolución tiene de todos los modelos que hemos elegido. También hay que añadir como punto negativo que su sistema distribución deja bastante que desear.

One Plus 3T | Agencias

Lenovo Moto Z (5.5''). Lenovo se ha apuntado a quitar el minijack en favor de un grosor minúsculo, pero el resto de especificaciones son potentes, tanto el almacenamiento interno ultrarrápido, como el procesador o la memoria RAM... Lo único es que su precio es elevado, aunque hay que tener en cuenta que nos hemos movido en un intervalo de precios elevado en nuestra selección.