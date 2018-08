Cómo deshacer el texto agitando el móvil

Muchas veces utilizamos el móvil para apuntar cosas en vez de tener que coger un papel y un bolígrafo, que al final muchas veces acabamos perdiendo. Los dispositivos móviles cuentan con una aplicación específica para tomar notas, parecida a la herramienta de texto que existe en los ordenadores, que resulta muy útil, por ejemplo, para hacer listas como la de la compra, apuntar cosas que debemos que recordar, guardar textos que hemos escrito o que nos han gustado, o enlaces que en ese momento no hemos podido ver y que nos interesan.

Sin embargo, es posible que en ocasiones guardemos un texto que no queríamos por equivocación, que escribamos algo que donde no queríamos o que los dedos nos jueguen una mala pasada y acabemos redactando cosas que no se entiendan.

Para que los contactos no reciban mensajes extraños y tengan que descifrarlos o incluso para que nosotros mismos podamos recordar todas las cosas que apuntamos en el teléfono, es mejor ir corrigiendo a medida que vamos escribiendo y cuando terminemos releer todo de nuevo. Esto permitirá evitar errores como las faltas de ortografía.

Pero si eres de las personas que prefieren corregir todo al final y volver a escribirlo de nuevo, acabarás harto de pulsar la tecla de borrar. Por eso, te traemos una solución práctica, sencilla y rápida, que no te llevara más de dos minutos implantar en el móvil. Este truco te ahorrará mucho tiempo cuando quieras enviar un mensaje.