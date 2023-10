Samsung podría ofrecer aún más años de actualizaciones en sus móviles

Hace unos días Google presentaba sus nuevos Pixel 8, unos móviles que además de ser potentes y solventes, presumían de algo en lo que hasta ahora Android había sido netamente inferior frente a iOS y el tratamiento que hace Apple de sus dispositivos en lo que a actualizaciones se refiere. Hablamos de las actualizaciones de sistema operativo y de seguridad, que en el caso de los móviles de Google ahora alcanza los 7 años, superando así en 2 los que ofrece la propia Apple en lo que a actualización de sistema operativo se refiere. Ahora conocemos que Samsung también mueve ficha en este aspecto.

Los coreanos irán más allá

Antes del movimiento de Google, Samsung ya era uno de los fabricantes con mejor soporte en este aspecto, con 4 años de actualizaciones de Android y 5 de seguridad. Y es que ahora hemos conocido que los coreanos están trabajando ya aumentar este soporte para sus teléfonos, o al menos para los nuevos que lleguen al mercado. Ha sido el propio directivo de la marca, Shin-Chul Baik, el que ha reconocido que en el seno de la firma se está valorando ya ofrecer más de 5 años de actualizaciones de seguridad en sus móviles.

De momento no se ha referido a las actualizaciones del sistema operativo, pero todo apunta a que de momento serían las de seguridad las que aumentarían su plazo de actualización. Y es que como sabéis que hemos comentado desde hace meses, parece que la futura legislación de la Unión Europea va a ser la que obligue a muchos fabricantes a aumentar los años que recibimos de actualizaciones, todo con el objetivo de reducir la basura electrónica, ya que al aumentar el soporte se reducirá la rotación de móviles y no será necesario actualizarse de forma tan seguida como ahora.

Actualmente Samsung ofrece 5 años de actualizaciones de seguridad en sus móviles Android, y 4 de sistema operativo. Y todo apunta a que al menos la seguridad llegará tan lejos como las de Google, a los 7 años. Pero no hay que descartar en absoluto que se iguale con los de Mountain View también para actualizar el sistema operativo. Y no sería extraño, ya que Samsung ha sido seguramente el fabricante, junto a Google, que más ha apostado por aumentar el soporte en los móviles Android. Por eso no sería raro que llegue a igualarlos.

Sobre todo, si ya es la propia Samsung, a través de alguno de sus directivos, la que admite estos movimientos. Quien sabe, quizás sean los Samsung Galaxy S24 los que estrenen este nuevo soporte con más años de software. Algo de lo que salimos beneficiados todos los usuarios sin distinción. Y algo que también agradecerá el propio planeta, ya que será menos necesario cambiar de móvil cada dos años, llevando este tiempo medio a cerca del lustro. La legislación de la UE está siendo dura en este sentido, de hecho, el cambio de Apple en sus iPhone adoptando el USB tipo C también ha tenido que ver con estos aspectos ambientales, ya que con ello se reduce también la basura electrónica, al tener un cargador único.