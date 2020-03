No nos gustaría tener que hablar continuamente del coronavirus y sus consecuencias a todas horas, pero lamentablemente la actualidad es la que es y la situación no se sencilla actualmente. Por eso cualquier información relacionada con esta pandemia es de interés, y en el caso de la tecnología están existiendo muchas iniciativas para ayuda a las personas a combatir la expansión de virus y evitar en la medida de lo posible que se vean contagiados. Por eso os contamos la nueva iniciativa de Samsung, la firma coreana líder en el mercado de smartphones, que permitirá desinfectar los móviles de sus usuarios.

Servicio de desinfección para los móviles de Samsung

Así es, la firma coreana acaba de anunciar un servicio de desinfección en 19 países que en estos momentos están siendo golpeados por la pandemia del Coronavirus. La desinfección de los móviles se va a realizar mediante rayos ultravioleta, que es la tecnología más efectiva a la hora de esterilizar un objeto y acabar con los virus que puedan estar adheridos a la superficie del teléfono. En este caso, además de en España, el servicio va a estar disponible en otros países como Argentina, Chile, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Japón, República de Corea, Malasia, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Perú, Polonia, Rusia, Suecia, Estados Unidos, Ucrania y Vietnam.

En todos estos países la firma coreana ofrecerá en su servicio técnico realizar una desinfección de los equipos a conciencia para evitar que estos puedan ser un foco de infección y contagio del virus. Samsung ha asegurado que el método de esterilización mediante rayos ultravioleta se va a realizar de tal forma que el proceso no afecte al rendimiento y la integridad de los teléfonos. Asimismo Samsung no asegura que se puedan eliminar por completo todos los gérmenes de los teléfonos, aunque creen que en su mayoría podrán ser eliminados. Para saber dónde puedes llevar tu móvil Samsung a desinfectar, puedes probar a entrar en la pantalla de soporte de la firma coreana.

Hay que dejar claro que se trata de un método de desinfección completamente gratuito. Y no solo para sus móviles, sino también para otros accesorios como smartwatch y auriculares. Por tanto todos aquellos que crean que su móvil debería pasar por un tratamiento de desinfección podrán hacerlo pidiendo una cita al servicio técnico. Aunque como es lógico, se pide que no se sature el servicio y que solo se acuda cuando sea realmente necesaria realizar una desinfección. Hace unos días os contábamos precisamente que existían algunos gadgets que prometían también desinfectar nuestros móviles con rayos ultravioleta. Es importante que estos dispositivos siempre cuenten con los sellos de calidad CE que garanticen que nuestros dispositivos móviles no van a sufrir daño de ningún tipo por su acción.

Sin duda un gesto este de Samsung que es de agradecer, y que da buena cuenta de la gran conciencia colectiva que se está produciendo alrededor del coronavirus por parte de empresas con presencia en todo el mundo, que tienen medios suficientes para ofrecer servicios de este tipo, que aportan valor y una diferenciación respecto de sus competidores. Esperemos que esto sea solo algo pasajero y no se extienda durante demasiado tiempo.