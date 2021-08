Samsung Galaxy S21 FE, así será y fecha de su llegada al mercado

Has llegado al mercado del Samsung Galaxy S21 FE algo completamente seguro, ya que entre otros lugares ha aparecido en la entidad de certificación TENAA y, también, Google Play Console. El caso es que sea conocido algunos de los detalles más importantes que tendrá el terminal, entre los que no falta la fecha en la que se espera que sea anunciado de forma oficial.

Sin grandes cambios en el apartado del diseño tomando como referencia el resto de los modelos de la gama de productos de la compañía coreana, este Fan Edition (FE) se espera que sea un equipo lo suficientemente potente para ser una buena elección de compra, pero que no llegará a ser considerado común dispositivo "top" en el mercado. Sea como fuere, según se ha podido conocer se espera que este modelo se haga oficial el próximo día 8 de septiembre en un evento que tendrá lugar en India (aunque es prácticamente seguro que se pondrá a la venta a nivel global). Por lo tanto, la semana que viene parece ser el momento elegido.

Algunas de las características del Samsung Galaxy S21 FE

Según los datos que se tienen y que son bastante fiables todo parece indicar que este será un modelo que entre otras cosas contará con Android 11, la versión más actual entre las finales que ofrece Google. Para que funcionamiento sea bastante bueno, se espera que este modelo cuente con 6 GB de RAM que se combinarán con un procesador Snapdragon 888, qué aportará músculo más que suficiente para poder ejecutar cualquier tipo de aplicación (incluyendo los juegos más exigentes, ya que la GPU será una Adreno 660).

Con una pantalla de la que no se sabe las dimensiones, pero es seguro que contará con una resolución Full HD+, por lo que visualizar contenidos multimedia será algo que se logrará con una gran calidad. Algunos detalles adicionales interesantes que serán parte del Samsung Galaxy S21 FE son que no le faltará un puerto USB tipo C; NFC para realizar pagos móviles; y también contará con un lector de huellas -en principio integrado en la pantalla, ya que el panel utilizado en este dispositivo será AMOLED.

Algunas cosas más de este teléfono

Como es habitual desde hace varias generaciones en los teléfonos de Samsung todos los botones físicos que tendrá el terminal se encuentran en la parte derecha, y se prevé que existan al menos dos capacidades de almacenamiento diferentes: 64 y 128 GB, siempre con opción de ampliarlo mediante el uso de tarjetas microSD. Por lo tanto, está más que claro que este será un terminal de lo más completo y al que no le faltará acceso a redes 5G.

Con todo lo dicho parece bastante claro que este puede ser un modelo que se posicione de forma muy adecuada en el mercado y que llegará en diferentes colores entre los que no faltará el azul, blanco e, incluso, el violeta. No Hay dato alguno respecto al precio precisó que tendrá este teléfono, entonces vas a apuntar que el Samsung Galaxy S21 FE será un modelo que estará por debajo de los 800 euros. En una semana saldremos de dudas.