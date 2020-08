De un par de años hasta ahora los móviles Android han mejorado y mucho sus baterías. No solo porque la carga cada vez es más rápida, sino porque cada vez tienen más capacidad, algo que además no afecta especialmente al grosor de los teléfonos. Si los móviles de gama media tenían habitualmente baterías de 3000mAh o 3500mAh, ahora es normal ver teléfonos con baterías de 5000mAh o incluso 6000mAh. Pero Samsung está liderando este aumento de la capacidad de autonomía de los móviles, con terminales que montan baterías cada vez más grandes. Eso es lo que va a pasar con el futuro Samsung Galaxy M51, que ahora se ha filtrado con la batería más grande que hemos visto en un móvil de primera marca.

Un monstruo con 7000mAh de batería

Ese es el enorme tamaño con el que cuenta el nuevo teléfono de Samsung que se ha filtrado ahora. Se trata del Samsung Galaxy M51, un teléfono que contará con una enorme batería, que superará al techo actual de la marca, que tiene móviles de gama media con baterías de 6000mAh. Este teléfono sin duda destacará en el mercado por esta batería, que podría brindar perfectamente tres o cuatro días de autonomía. Hablamos de un tamaño de batería que se encuentra solo en algunas tabletas con pantallas de 10 o más pulgadas, por lo que sin duda es un teléfono que va a dar mucho de lo que hablar y que va a marcar un nuevo techo en lo que a baterías se refiere. Además esta será compatible con carga rápida de 25W.

Otras características filtradas

Aunque lógicamente nos hemos fijado sobre todo en el tamaño de la batería, se han filtrado también otras de sus características. Como por ejemplo una pantalla de 6.67 pulgadas con resolución Full HD+ y agujero para la cámara selfie en su esquina. Contaría también con un procesador bastante potente, como es el Snapdragon 730. Según se ha podido ver en algún test de rendimiento, contaría con 8GB de memoria RAM. Sobre la cámara de fotos, contaría con un sensor principal de 64 megapíxeles, en lo que se espera que sea una cámara con tres sensores traseros, con una configuración ya tradicional en el mercado.

Un teléfono que aunque se sabe que se presentará en la India, es de esperar que llegue a otros mercados, como el nuestro. Ya que se ha dejado ver la página de soporte del teléfono en una de las páginas oficiales de Samsung en Rusia. Sin duda estamos ante el móvil que contará con una batería más grande, algo que es una excelente noticia para los usuarios. Que cada vez cuentan con móviles de mayores baterías, que sobre todo nos ofrecen una autonomía mayor, con los que ya no hay que pasar todos los días por el cargador. Unos teléfonos que además no suelen ser caras, de hecho los nuevos móviles que están llegando al mercado alrededor de los 100 euros están montando baterías de 5000mAh. Es de esperar que el precio de este teléfono ronde los 300 o 350 euros, lo que no está mal para una batería enorme como esta.