La firma coreana está más activa que nunca, ya que en las últimas semanas estamos conociendo prácticamente cada una de ellas un nuevo Smartphone de su gama media. En este caso le toca el turno al Samsung Galaxy M11, el sucesor del M10, que estrena sobre todo una batería mucho más capaz y una mejor cámara de fotos, que ahora cuenta con tres sensores traseros. Algo que empieza a ser ya imprescindible incluso en la gama más económica de los móviles de la firma. Un teléfono que sin duda se convertirá en uno de los más vendidos de Samsung.

Características del Samsung Galaxy M11

Este nuevo teléfono de los coreanos llega a la parte más baja de su gama M, que a su vez es la más económica de la marca. Por lo tanto no podemos esperar unas características muy destacadas, pero sí suficientes para las tareas cotidianas del día a día con un móvil. Este nuevo terminal llega con un pantalla de 6.4 pulgadas HD+, que a su vez cuenta con un agujero en pantalla para alojar la cámara de fotos. Tiene tecnología LCD, así que en este aspecto es bastante básica. La cámara integrada delante es capaz de reconocer nuestro rostro para desbloquear el teléfono.

Samsung Galaxy M11 | Samsung

El procesador de este terminal no se ha desvelado, pero funciona a una velocidad de 1.8GHz y tiene ocho núcleos. Recordemos que su predecesor ya tenía también procesador de ocho núcleos, un Exynos 7870. Respecto de la memoria RAM, cuenta con versiones de 3GB y 4GB. Mientras que el almacenamiento interno disponible es de 32GB o 64GB, siendo ampliables mediante tarjetas microSD hasta los 512GB. Una de las grandes mejoras sin duda está en la cámara de fotos, que ahora cuenta con tres sensores, en lugar de los dos de su predecesor.

Las cámaras del Samsung Galaxy M11 | Samsung

Estos sensores son de 12 megapíxeles para el principal, de 5 megapíxeles para el ultra gran angular, y de 2 megapíxeles para el sensor de profundidad. Puede grabar vídeos en Full HD 1080p con estas cámaras. Delante la cámara de fotos selfie, que va alojada en el notch con forma de gota de agua es de 8 megapíxeles, lo que supone también un importante salto respecto de la cámara del anterior modelo. La batería es otro de los aspectos destacados, ya que ha aumentado de forma importante su capacidad. Ahora cuenta con una de 5000mAh, frente a la de 3400mAh del M10. Esta además es compatible con carga rápida de 15W. La conectividad nos trae Wifi, bluetooth 4.2, conector de auriculares, dual SIM y un conector USB tipo C.

Un móvil del que su precio va a ser bastante económico. Recordemos que su predecesor no se puso a la venta en España, fue un móvil orientado al mercado Indio. Por tanto es una incógnita saber si este nuevo M11 llegará a España finalmente, no sería descabellado pensar que sí, pero de momento no hay precio tan siquiera para la versión India, pero lo más normal es que se mueva entre los 120 y 150 euros, en la parte más baja de la gama media, donde cada vez se encuentra más a gusto Samsung.