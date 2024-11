El Samsung Galaxy Z Flip barato desvela nuevos y contradictorios detalles

Parece que, por fin, como muchos consumidores le han pedido, Samsung va a entrar en el segmento de los plegables más accesibles, no hablemos de baratos, pero sí con un precio más acorde a un teléfono de gama media premium que un tope de gama alta. Y el encargado de encarnar esta figura en su gama va a ser la Fan Edition del Samsung Galaxy Z Flip, que como hemos visto en los Galaxy S, ofrecerá una ficha técnica de bastante nivel por un precio inferior al de sus compañeros de gama. Aunque ahora hemos conocido algunos detalles de este futuro smartphone, y hay que decir que no son todo lo prometedores que nos gustaría, aunque obviamente es necesario entender que por algún lado hay que recortar.

No será tan potente como esperábamos

Las nuevas informaciones que conocemos acerca de este dispositivo nos desvelan de alguna manera dónde se va a ubicar el teléfono, y es precisamente donde esperábamos, un escalón por debajo de los topes de gama de la marca, pero todavía dentro de la gama alta. Y es que ahora un nuevo filtrador ha desvelado el que será el aspecto clave de este teléfono, su procesador. Y no, no esperemos el Snapdragon 8 Elite que van a estrenar los Galaxy S25, entre otras cosas porque no tendría sentido alguno equipar así a un modelo dirigido a una franja de precio más accesible.

Concretamente, este nuevo modelo llegaría con el procesador Exynos 2400 lanzado este mismo año por Samsung. Y sí, es el procesador más potente de los coreanos, pero en comparación con sus competidores, se queda un poco atrás en rendimiento. Así que por un lado hay cierta decepción por no contar con un Snapdragon de la serie 8, aunque de alguna manera se confirma que será un teléfono de alta gama, al contar con un procesador que queramos a ella ofrece un rendimiento a su altura, aunque no sea el más avanzado del mercado.

De esta manera, el futuro Galaxy Z Flip FE rompería la tendencia de los anteriores modelos FE, y no utilizaría el procesador más potente del momento. Pero es algo que no debería preocuparnos, ya que es evidente que la experiencia de uso será tan satisfactoria como la que esperamos de cualquier móvil de alta gama. Y no nos engañemos, aquí el verdadero atractivo será su factor plegable en forma de concha, y su precio, que obviamente será inferior al de su compañero de gama.

Sobre este aspecto, el precio, no hay información, pero si nos fijamos en los FE anteriores, podríamos esperar un precio de entre 800 y 900 euros, frente a la media de 1.200 euros que cuestan los Flip de alta gama. Y es que este segmento de plegables de concha ya cuenta con un rey indiscutible en la horquilla accesible, como es el Motorola Razr, que actualmente se puede comprar por 849 euros, seguramente esa sea la horquilla de precio en la que se mueva el nuevo teléfono de Samsung, que con las ofertas pertinentes podría llegar a ser aún más asequible.