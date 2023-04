El Samsung Galaxy A24 se filtra de nuevo antes de presentarse

Llevamos varias semanas en los que hemos conocido distintas nuevas generaciones de los teléfonos de gama media de Samsung. Ahora aparece en imágenes el que será el modelo más accesible de la gama A, que a su vez es la más avanzada de la gama media de los coreanos. En estas imágenes vamos a poder ver con detalle el nuevo terminal. Además, vamos a repasar cuáles serán las características que podríamos esperar de este teléfono, que podría estar muy cerca de hacerse realidad, con una presentación cercana.

¿Cómo será este Galaxy A24?

Esta filtración no solo nos ha mostrado el diseño, sino que, dentro de estas imágenes, en la pantalla de los terminales podemos ver información esencial de estos teléfonos. Primero, si nos fijamos en el diseño, podemos apreciar que este es prácticamente idéntico a esos otros teléfonos presentados recientemente por Samsung, como han sido los Galaxy A54 y A34. Pues bien, este teléfono cuenta con el mismo aspecto, en el que destacan la cámara triple sin módulo a su alrededor, y donde vemos un notch en forma de gota en la parte delantera. Pero más allá de esto, en la pantalla tenemos esas características que destacan en qué mejorará este teléfono.

Primero, por un almacenamiento más grande, de hasta 128GB y con hasta 4GB de memoria RAM, por lo que en este aspecto será un móvil más competitivo. También tenemos mejoras en la batería, que no solo tendrá una gran capacidad de 5000mAh, sino una carga algo más rápida, de 15W. La cámara triple, como hemos visto en la imagen, presumirá por un sensor principal de 50 megapíxeles, lo que sin duda es una importante especificación cuando hablamos de cámaras de fotos en un gama media.

De todas formas, si no ponemos a mirar la ficha técnica del Galaxy A13, su predecesor, nos damos cuenta que estas mejoras no lo son tanto. Porque en el apartado de la cámara, antes teníamos cuatro sensores, y ahora tres, siendo el principal también de 50 megapíxeles. Y en el caso de la batería, también tenemos la misma capacidad y potencia de carga. Por tanto, no parece que en base a estas imágenes y lo que se destaca en ella, tengamos diferencias importantes respecto del anterior modelo.

Lo que podríamos esperar eso sí, como principal novedad, sería la pantalla con tecnología AMOLED, que sustituiría a la actual LCD, que contaba con una tasa de refresco de 90Hz. Y también habría que esperar mejoras en el procesador, que debería ser un Snapdragon algo más potente del 680 actual, parece que un Helio de Mediatek. Así que parece se tratará de un dispositivo que retrocederá en algunos aspectos, para mejorar en otros. Un móvil que se espera se presente a finales de este mes, con un precio de alrededor de 180 euros.

Por tanto, Samsung prosigue así con el desarrollo de su gama media, que ha visto ya dos nuevos modelos de la gama A en lo poco que llevamos de este año, por lo que tiene sentido que vayan llegando poco a poco más variantes de precio más accesible.