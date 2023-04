Samsung Galaxy A24: pantalla AMOLED y precio asequible

Cuando hablamos de móviles asequibles, en el caso de Samsung, el coste de unos 200 euros puede considerarse como tal, y más si tenemos en cuenta que como en el caso de este nuevo Galaxy A24, cuenta con características que hasta ahora estaban reservadas casi en exclusiva a dispositivos de gama media premium o superior. Y es el caso de este teléfono, que, a pesar de su precio tan ajustado, al menos el que presumimos, ofrece detalles en su pantalla que hasta ahora eran impensables en un dispositivo de este tipo, vamos a conocerlo todo.

Ficha técnica del Samsung Galaxy A24

Sin duda lo que más nos llama la atención de este nuevo teléfono de los coreanos es su pantalla. Y es que hablamos de que cuenta con tecnología SuperAMOLED, como decimos, algo que hasta ahora era sinónimo de móviles mucho más caros. Esta pantalla tiene un tamaño de 6,5 pulgadas, así como una resolución Full HD+. Eso sí, no hay datos para pensar que esta pantalla pueda tener una alta tasa de refresco, aunque no descartamos que pueda contar con al menos 90Hz. En cualquier caso, aunque así no fuera, la propia tecnología de esta ya es un excelente reclamo para hacerse con él.

Samsung Galaxy A24 | Samsung

En el apartado del rendimiento llega con un procesador de MediaTek, el Helio G99, que nos ofrece un rendimiento solvente y versátil en la mayoría de tareas del día a día. A este le acompañan hasta 4GB de memoria RAM y un almacenamiento interno de 128GB, que en este caso se pueden ampliar mediante tarjetas microSD. Pero hay más, ya que este teléfono llega con una batería de 5000mAh, que no sabemos si tiene carga rápida, al menos Samsung no lo detalla. Cuenta con conectividad Wifi de doble banda, por lo que se puede conectar a redes de 5GHz. Así como Bluetooth 5.3 de última generación, GPS, Glonass o Galileo. El conector para recargar su batería es un USB tipo C. Se estrena con Android 13, entendemos que con One UI 5.1.

Cámara del Samsung Galaxy A24

En el aspecto fotográfico tenemos unas buenas prestaciones si nos fijamos en sus sensores. En total cuenta con tres, el principal de 50 megapíxeles, mientras que tiene un macro de 5 megapíxeles y uno de profundidad de 2 megapíxeles, no es extraordinaria, pero sí más que suficiente para la mayoría de usuarios. Delante, la cámara para hacer selfies, cuenta con una resolución de 13 megapíxeles, por lo que también es más que suficiente para hacer videollamadas de calidad, y selfies de un aspecto digno.

Precio del Samsung Galaxy A24

De momento Samsung ha listado el nuevo teléfono en su web vietnamita, lo que se entiende como un lanzamiento oficioso, aunque sin presentación de por medio. Lo malo es que de momento no han desvelado el precio, ya que, aunque aparece en la tienda y se pueden elegir las versiones, incluso una de 8GB, el precio no se puede ver. Pero si nos atenemos a sus predecesores, este debería ser de alrededor de 200 euros, algo extraordinario para un móvil con pantalla AMOLED: