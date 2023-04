¿Adiós a Google? Samsung podría convertir Bing en el buscador predeterminado de sus móviles

La revolución de la IA amenaza con llevarse por delante a auténticos gigantes que nadie nos habríamos planteado que pudieran estar en peligro. Y es que la rápida evolución de la IA de OpenAI, conocida por todos como ChatGPT, ha monopolizado este segmento, y lo más inquietante para sus competidores, ha convertido a ChatGPT en sinónimo de inteligencia artificial, y este es un hándicap que quienes compitan contra ella van a tener muy difícil de cambiar. Es el caso de Google, que está viendo que Bard, su IA, todavía en pañales, no está teniendo relevancia alguna en el mercado, al menos de momento, y podría llevar ya a grandes fabricantes a optar por alternativas a sus buscadores, algo que hasta ahora era impensable.

Samsung se lo está planteando

Eso es al menos lo que aseguran desde The New York Times, donde han avanzado que Google habría entrado en pánico después de conocer que Samsung estaría en negociaciones con Microsoft para convertir a Bing en el buscador predeterminado de sus smartphones. Y como os podéis imaginar esto ha caído como bomba en los despachos de Google, que, aunque no se haya consumado nada todavía ven peligrar una de sus fuentes de ingresos más importantes, y sobre todo algo menos tangible, pero también valioso de cara al futuro, la reputación de su buscador, considerado el mejor del mercado desde hace años y el referente cuando se trata de tráfico en la red.

Un cambio de este calado en los móviles de Samsung podría ser solo la punta del Iceberg de todo lo que podría venir detrás. Actualmente este acuerdo le proporciona a Google al año alrededor de 3.000 millones de dólares en ingresos, pero imaginamos que también muchos millones de visitas a su buscador desde los dispositivos de Samsung. Por tanto, es un momento crítico para Google, que comienza a ver peligrar algo que hasta hace unos meses era sólido como una roca, la hegemonía de su buscador.

Reacción necesaria

Es evidente que ante este panorama Google necesita sí o sí reaccionar, ya que ChatGPT amenaza con llevarse todo por delante en unos meses. Por eso todo apunta a que el próximo Google I/O, su conferencia de desarrolladores, que se celebrará el próximo mes de mayo, será el pistoletazo de salida de Bard, su IA, que se integraría tanto en el buscador como en Chrome. Así como variantes en la forma de un chatbot, también integrado en el buscador, y un creador de imágenes a lo Dall-e.

Si es así, y la IA de los de Mountain View es buena, es posible que todavía puedan revertir lo que parece una espiral de acontecimientos que ha colocado a Google en una posición poco privilegiada frente a Microsoft. Sin duda este movimiento de Samsung podría condicionar mucho el futuro de los de Mountain View, porque de producirse puede producir un importante movimiento en cascada. Habrá que esperar todavía unas semanas para conocer si Google tiene verdaderas armas con las que luchar frente a un titán como el GPT de OpenAI integrado en Bing.