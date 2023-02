La Samsung Galaxy Tab S9 podría ser una tableta muy resistente

El mercado de tabletas sigue de lo más animado, con un gran número de modelos que están en desarrollo y unas gamas cada vez más grandes, en las que participan los principales fabricantes de smartphones. Samsung ha sido tradicionalmente uno de los principales fabricantes de tabletas, junto a Apple, y ahora estaría preparando ya una nueva generación de su modelo más avanzado. Este sería el Samsung Galaxy Tab S9, una tableta que además de ser potente, sería también muy resistente si hacemos caso de las informaciones que han llegado ahora desde Sammobile, uno de los medios más cercanos al entorno de los coreanos.

Una tableta más resistente

Y es que las informaciones que conocemos ahora apuntan a que Samsung podría incluir en su nueva tablea una característica más propia de los móviles de alta gama, por supuesto también los de Samsung. Y es que estas informaciones aseguran que la nueva tableta tendrá una característica clave, como es la certificación IP67, que es prácticamente la más alta para medir la resistencia de la tableta al agua y al polvo. Con ella se puede mojar sin ningún problema la tableta, incluso a cierta profundidad, por lo que es posible usar la tableta en entornos húmedos sin temor a que pueda sufrir algún tipo de daño en este aspecto.

No es la primera vez que Samsung ofrece tabletas con un perfil resistente, ya que hasta hace unos años estuvo lanzando todos los años versiones “Active” de estas tabletas, que nos han ofrecido un perfil ultra resistente, como ocurría también con los smartphones de alta gama de los coreanos. Existe otra posibilidad, y es que Samsung recupere una versión Active para esta futura tableta, de tal forma que tenga una variante específica para un público que busca dispositivos resistentes, a día de hoy lo único que se sabe es que Samsung está preparando una tableta con esta resistencia y que además es de alta gama.

Pero de momento es lo único que se sabe, o se atisba sobre la ficha técnica de esta tableta. La realidad es que no será hasta la segunda mitad del año, aproximadamente para el mes de agosto, cuando se presente. Por lo que todavía hay muchos meses por delante para que las características de esta tableta vayan tomando forma. Pero podemos esperar lo mejor por parte de Samsung, no solo la resistencia IP67, sino también otras características de primer nivel, como por ejemplo un procesador Snapdragon 8 Gen 2, el mismo de los Samsung Galaxy S23, así como una mejor cámara de fotos, y quien sabe, también versiones con pantallas más grandes, que no se descartan puedan llegar hasta las 16 o 17 pulgadas. Incluso una carga aún más rápida para su batería, quizás de 65W. Por supuesto la versión Ultra contará con un S Pen Pro. Pero como decimos hay muchos meses por delante, y todo son especulaciones.