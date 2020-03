La firma coreana ha presentado un nuevo móvil para su gama media, que ofrece grandes novedades respecto de su anterior generación, sobre todo cuando hablamos de dos aspectos importantes, como son la batería y la cámara de fotos. Se trata del nuevo Samsung Galaxy M21, un nuevo gama media que llega por sorpresa y de manera discreta, ya que se ha presentado a través de la página de producto de este teléfono en la web de Samsung. Un teléfono que sin duda viene a competir con potentes armas a la gama media de los coreanos, que en el último año se ha transformado por completo.

Características del Samsung Galaxy M21

La firma coreana “se ha puesto las pilas” en el último año con su gama media. Ha pasado de ser una gama de móviles con características humiles y precios altos, a competir frente a los chinos con móviles bonitos, muy bien equipados, y sobre todo a precios más ajustados que antes. Y este nuevo Samsung Galaxy M21 es uno de los mejores ejemplos de lo que decimos, porque encontramos en él un dispositivo perfecto para nuestro día a día y con una enorme autonomía. Este cuenta con una nueva pantalla respecto de su predecesor, que ahora además es sAMOLED, por lo que se trata de una tecnología mucho mejor.

La triple cámara del Samsung Galaxy M21 | Samsung

Esta tiene un tamaño de 6.4 pulgadas con resolución Full HD+, y un notch en forma de gota de agua. Por tanto es una pantalla de mucha calidad para la gama media en la que va a competir. Viene acompañado de un procesador Exynos 9611 con una GPU Mali G72. La memoria RAM que le acompaña es de 4GB o 6GB, mientras que el almacenamiento es de 64GB o 128GB siendo ampliables mediante tarjetas microSD. Ahora cuenta con una cámara de fotos triple en lugar de doble. Esta cuenta con tres sensores de 48 megapíxeles, 8 megapíxeles gran angular y 5 megapíxeles de profundidad. Delante la cámara de fotos tiene una gran resolución, siendo una cámara selfie con un sensor de 20 megapíxeles.

Samsung Galaxy M21 | Samsung

La conectividad nos ofrece Wi-Fi 802.11 ac Dual, 4G/LTE, Dual SIM, Bluetooth, GPS A-GPS, GLONASS, Radio FM, un conector USB tipo C, un conector para auriculares minijack, y detrás un sensor de huellas. Aunque sin duda una de sus grandes novedades es la enorme batería con la que cuenta. Si la de su predecesor ya era grande, esta lo es aún más. Porque estamos ante una batería con una capacidad de nada menos que 6000mAh, siendo además compatible con carga rápida de 15W. Como era de esperar, llega con Android 10 como sistema operativo, por debajo de la capa de software de Samsung One UI 2.0. De momento no se pone a la venta en España, sino en Asía, aunque no sería raro verlo por aquí dentro de poco. Llega con un precio de 160 euros al cambio para la versión con 4GB de memoria RAM y 64GB de almacenamiento interno. Estará disponible en colores azul Midnight Blue y negro Raven Black.