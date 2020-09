Samsung estaría trabajando en un móvil totalmente transparente

Seguramente es uno de los principales recursos a los que hemos recurrido al pensar en cómo será el futuro de los móviles, tal y como los vemos en las pantallas de cine lo más normal es tender a pensar en los teléfonos transparentes, simples tabletas que aparentemente tiene un aspecto transparente. Y como hemos visto en tantas otras ocasiones, puede ser que este tipo de móviles esté más cerca que nunca. Porque ahora hemos conocido que Samsung está trabajando en un teléfono con esta tecnología. Algo que tampoco debería parecer descabellado, y que en las últimas semanas hemos conocido algunos televisores que cuentan con pantallas completamente transparentes.

Patente de un móvil transparente

Ha sido en la oficina de patentes de Estados Unidos donde la firma coreana ha presentado una patente de un teléfono completamente transparente. Sin duda un planteamiento de teléfono realmente sorprendente que podría revolucionar el mercado en el futuro. Una patente que se ha registrado a finales del pasado mes de agosto y que, aunque se centra en la posibilidad de fabricar un teléfono transparente, en realidad se trata de un método que permitirá fabricar también ordenadores portátiles o televisores transparentes. Por tanto, la firma coreana estaría trabajando en una solución integral para poder ofrecer este este formato en distintos productos.

A su vez desde el medio Letsgodigital han querido imaginar cómo sería el aspecto de este teléfono según las instrucciones que se dan en la patente para proteger la propiedad intelectual de este tipo de dispositivos y tecnologías. El dispositivo que aparece en la patente tendría unos bordes ultra delgados y una pantalla completamente transparente no solo cuando está en uso, sino también cuando se está utilizando el teléfono, por lo que podría convertirse en un dispositivo perfecto para disfrutar de la realidad aumentada a través de su aspecto translúcido.

De momento no hay más información específica relacionada con un posible teléfono de este tipo, pero la realidad es que hay más incertidumbre que certezas alrededor de este teléfono que a día de hoy podría ser simplemente un proyecto, en lugar de algo tangible que estuviera en desarrollo. Evidentemente no es lo mismo fabricar un televisor transparente que un móvil de este tipo. El primero puede tener una peana en la que integrar toda la electrónica del televisor, y un panel transparente exclusivamente para mostrar las imágenes. Pero el problema es que un teléfono móvil es un dispositivo mucho más compacto, y puede que no sea posible integrar todo ello en una pantalla transparente, y que por tanto solo sea una porción del teléfono la que tenga este aspecto, mientras.

En cualquier caso con los móviles plegables recién llegados al mercado es bastante aventurado pensar en la existencia de móviles transparentes, ya que estamos seguros que su desarrollo aún necesitará de años por delante para poder ser medianamente práctico. Aunque no dudamos de que Samsung será uno de los primeros en conseguirlo, más que nada porque junto a LG es líder indiscutible en tecnología de pantallas, no solo en móviles, sino también en sus televisores e incluso como hemos visto, en frigoríficos.