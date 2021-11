¿No sabes qué hacer para recuperar almacenamiento libre en tu móvil? Prueba con esto

Cuando nos compramos un teléfono móvil la mayoría buscamos la mejor relación de prestaciones y precio, y no somos pocos los que pensamos que, a igualdad de prestaciones, por qué pagar más por un almacenamiento interno que en muchos casos podemos ampliar con una tarjeta microSD. Pero no siempre es posible hacerlo, y lo que queremos es que el almacenamiento interno del teléfono recupere algo del espacio que tenía libre cuando lo compramos. Lo peor de todo es que hay ocasiones en las que vemos cómo aumenta el tamaño de las apps en el almacenamiento sin razón aparente. Pero hay una alternativa a desinstalarlas, y es borrar parte de los datos que ocupa en nuestro móvil.

Borra datos de forma selectiva

En otras veces os hemos contado cómo saber cuáles son las apps que ocupan más espacio en nuestro teléfono, algo que se puede consultar fácilmente dentro de la sección de almacenamiento de nuestro teléfono. Lógicamente, el acto reflejo al ver que una app ocupa mucho espacio es la de desinstalarla, pero en muchos casos se trata de apps importantes para nosotros que queremos conservar. Pues bien, en esos casos lo mejor es hacer un borrado selectivo de los datos que hay dentro de nuestro teléfono.

Borrando la cache de Roblox | Tecnoxplora

Pues bien, en esos casos lo mejor es fijarse en la caché de las apps, que en algunos casos puede ser verdaderamente elevada. Porque sí, es algo que nos ocurre, consultar el almacenamiento interno del teléfono y comprobar que este ha reducido el espacio libre sin razón aparente, incluso sin haber instalado nada adicionalmente. Pues bien, lo que debemos hacer para evitarnos problemas y quebraderos de cabeza es borrar la caché de las aplicaciones, no hablamos de los datos, sino de la caché. Al hacer esto liberamos espacio y las aplicaciones siguen funcionando normalmente, quizás levemente más lentas, muy poco, porque tenga que volver a descargar esos datos que tenía en la caché.

Apps que pueden engordarla hasta varias gigas de tamaño es la de Google Chrome, y otros navegadores, que en la caché van almacenando páginas web para que se carguen más rápido. Hoy en día con las conexiones Wifi y móviles que tenemos no notamos casi la diferencia al borrar la caché, y liberamos mucho espacio. También ocurre lo mismo con muchos juegos. También podrías eliminar los datos, pero en el caso de hacerlo deberás introducir de nuevo tu usuarios o identificación, porque las cuentas se borran y la app o juego se quedan prácticamente como cuando las instalaste en el teléfono. Por tanto, es una buena forma de liberar espacio.

Para hacerlo solo tienes que entrar en este menú:

Entra en los ajustes de tu móvil Android

Selecciona “Almacenamiento”

Pulsa sobre “Aplicaciones”

Entra en la app

Selecciona “Borrar caché”

Verás como si no lo has hecho nunca en tu teléfono y hace muchos meses que lo estás utilizando, son varias las gigas que recuperas para el almacenamiento interno de tu teléfono. Una forma sencilla de recuperar un espacio que a veces no comprendemos por qué mengua tan rápido.