El rival de Xiaomi para el iPhone 13 mini sigue adelante

Los teléfonos compactos han cambiado bastante en los últimos años. Un móvil con una pantalla de 5,5 pulgadas se consideraba un “Note” por entonces, pero han crecido tanto las pantallas de nuestros terminales, que ese tamaño se ha terminado convirtiendo en el de un teléfono pequeño o mini incluso. Un buen ejemplo es el del iPhone 13 mini, un terminal que con una pantalla de 5,4 pulgadas se considera muy compacto. Pues bien, ahora conocemos más detalles del teléfono que Xiaomi está desarrollando para ubicarse también entre los modelos más compactos, aunque no tanto como el de Apple.

Más detalles del Xiaomi 12 mini

Este es el teléfono en el que estaría trabajando la firma china ahora, para contrarrestar en parte los modelos compactos con los que cuenta Apple. Y es que los de Cupertino no solo tienen el iPhone 13 mini con una pantalla considerada compacta, sino también el propio iPhone 13, que tiene una pantalla de 6.1 pulgadas, se considera también un móvil pequeño. Y ese Xiaomi 12 mini del que ahora se habla, sería un móvil más en la línea de este último. Porque las últimas informaciones apuntan a una pantalla incluso inferior a las 6 pulgadas, por lo que estaría a caballo entre el iPhone 13 mini y el iPhone 13.

iPhone 12 mini | Apple

Este teléfono contaría con una cámara de fotos triple, y parece ser que su diseño sería muy diferente al del Xiaomi 12 estándar presentado hace unas semanas. Pero de momento, no hay más información acerca de este teléfono, que desde luego se posicionaría como uno de los móviles inteligentes con Android más compactos del mercado. Una de las razone que habría llevado a Xiaomi a plantearse el lanzamiento de un móvil compacto, no sería solo la existencia del iPhone 13 mini. Sería sobre todo el hecho de que a día de hoy hay hasta dos millones y medio de usuarios que siguen utilizando su Xiaomi Mi 6, un teléfono que se lanzó en el verano de 2018, y cuenta con una pantalla de solo 5.45 pulgadas, similar a la del iPhone 13 mini.

Algo que habría llevado de la firma china a entender que quizás exista un hueco en el mercado para poder lanzar un teléfono con una pantalla que a día de hoy se considera muy pequeña. De todas formas, no hay que llevarse a equívoco, porque la realidad es que el iPhone 13 mini es con diferencia el teléfono de Apple menos vendido, algo que ha llevado a la marca a plantearse su descatalogación. Por tanto, este nuevo Xiaomi podría ser más bien un experimento, para palpar si realmente hay interés por este tipo de dispositivos en el mercado, o de lo contrario no. Sea como fuere, si Xiaomi lanza este modelo, probablemente sea tan potente como el Xiaomi 12 estándar, y cuente con un procesador Snapdragon 8 Gen 1, porque que sean pequeños estos móviles, no quiere decir que no sean potentes. En todo caso, parece un modelo que está lejos de llegar al mercado aún.