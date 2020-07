La firma Redmi se ha revelado en los últimos años como la alternativa más económica a los móviles de Xiaomi. De hecho está ocupando poco a poco la posición en el mercado que tuvo en su momento Xiaomi, que ahora se dirige a un público que busca móviles más Premium. Y de entre los móviles más baratos de Redmi parece que va a emerger dentro de poco un nuevo dispositivo de alta gama, del que hemos conocido las primeras características y que desde luego promete bastante. Sería el modelo Ultra de los Redmi K30, el tope de gama que conocimos hace ya bastantes meses y que se convirtió en Europa en el Mi 10 Lite.

Primeras características del Redmi K30 Ultra

Este sería un nuevo modelo que se ubicaría en la gama alta pero sin llegar a tocar techo, ya que hay algunas características que son peores que las del Redmi K30 Pro. Por ejemplo contaría con una pantalla de tecnología LCD en lugar de OLED, aunque esta tendría una enorme tasa de refresco de 144Hz, lo que aumentaría de manera extraordinaria la fluidez de la pantalla respecto del actual modelo. Este modelo además llegaría con un procesador de primer nivel, pero que no sería el Snapdragon 865, sino el tope de gama de MediaTek, un fabricante que poco a poco está recuperando su buen hacer perdido.

Redmi K30 Pro | Redmi

Se trataría del MediaTek Dimensity 1000. Recordemos que el Redmi K30 Pro es el Poco F2 Pro, por lo que este sería una variante de este modelo con esos cambios puntuales. Toda esta información la hemos conocido a través de XDA Developers, que han podido tener acceso al código de MIUI 12, donde se ha podido ver al Redmi K30 Ultra y referencias a estas características de las que hemos hablado. Por tanto no hay constancia de un modelo como tal, y de que esté en desarrollo, pero es bastante llamativo que en el software de MIUI 12 ya haya referencias a un dispositivo como este, eso ya quiere decir mucho.

Sobre cuándo puede llegar este modelo, y si lo hará en Europa bajo otra denominación, desde luego es mucho elucubrar. Pero últimamente los fabricantes como Xiaomi están lanzando móviles casi todas las semanas, y topes de gama cada pocos meses, por lo que no nos extrañaría que pudiera ser incluso un nuevo móvil para la gama Poco en occidente, aprovechando este procesador tope de gama de MediaTek. En cualquier caso parece claro que algo trama Redmi, y que como suele ocurrir no nos dejará indiferente. Recordemos que en unos días se presentará un nuevo móvil de la gama Poco, pero no se espera que tenga estas características, sino otras más modestas.

También hay rumores insistentes de que Xiaomi tiene listo su cargador de 110W, que ya ha pasado por una certificación china, y que sería el responsable de que uno de sus próximos topes de gama se cargue en apenas 17 minutos al completo, una auténtica barbaridad, que quien sabe su podría estrenar este modelo Ultra, sería un excelente reclamo desde luego.