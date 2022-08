El Redmi A1+ se filtra antes de presentarse, será un móvil muy básico

Los móviles de gama media o de entrada han sido siempre la especialidad de Redmi, la marca de Xiaomi. Algunos de los más célebres han sido los que han contado con el apellido A en su nombre, que no es otra cosa que la confirmación de que estamos ante un teléfono muy básico y accesible. En esta ocasión hemos conocido que este teléfono ha pasado por una importante certificación de cara a su lanzamiento. Hablamos del Redmi A1+, que podría llegar a otros mercados bajo la marca POCO, por lo que podría tener varias vidas, algo que ya hemos visto sin duda en otros modelos de la marca china.

Muy cerca de lanzarse

Y es que este teléfono ha pasado por la base de datos de IMEI, que es básica para que un smartphone se pueda comercializar. Se ha dejado ver como el modelo 220733SFG. Y lógicamente será un teléfono bastante similar a sus predecesores, con una ficha técnica muy limitada, pero suficiente para los usuarios que no le exigen tanto a su teléfono. Lo curioso es que este teléfono será a su vez una variante de otro modelo que tampoco se ha lanzado aún, como es el Redmi A1. Por tanto de este nuevo modelo deberíamos esperar las mismas características del modelo base, pero con algunas mejoras.

Redmi 10A Sport: un móvil barato y bien equipado | Redmi

Una de ellas parece que sería el lector de huellas en la parte trasera, que es algo que se ha desvelado en el paso de esta certificación. Por tanto, a día de hoy ese sería el principal cambio de este modelo respecto del original. Pero conociendo las características del Redmi A1, podemos hacernos ya una idea de todo lo que nos puede aportar. Adicionalmente hemos conocido que este Redmi A1+ podría llegar a India como un móvil de la marca POCO, lo que a su vez nos da esperanzas de que este teléfono pueda llegar a nivel global y por tanto a España, por lo que tendría sentido añadir el lector de huellas para estos mercados.

Lo que se espera del Redmi A1

Pues bien, podemos esperar un móvil muy limitado en cuanto a especificaciones, con un procesador MediaTek Helio A22, que es un chip de cuatro núcleos, con un rendimiento bastante ajustado, aunque todoterreno. Este viene acompañado de una memoria RAM de 3GB, así como de 64GB de almacenamiento interno. Sería un móvil con una conectividad Wifi básica, así como Bluetooth 5.0, y Android 12 como sistema operativo, entendemos que bajo MIUI 13.

Sobre la cámara de fotos no se sabe nada. Pero no nos extrañaría que llegara con un simple sensor, algo que ha sido bastante habitual en esta gama a lo largo de los años. Son móviles de características básicas, y también de precios básicos, no hay más que ver cómo en los últimos años estos modelos han ido pasando por las tiendas con precios que han rondado los 100 euros, que es donde reside el secreto de su éxito. Sobre todo, porque son móviles completamente funcionales que pueden hacer cualquier tarea cotidiana.

