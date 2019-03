¿Qué necesita Windows Phone para despegar?

Una cosa está clara: Microsoft necesita seguir apoyando su particular plataforma. No es que la dependencia de otros fuera a destruir sus mayores fuentes de ingreso, que nunca ha dejado de ser el software de oficina y Windows, pero es que el futuro es móvil, y si no quiere perder su poder en estos dos campos tiene que conseguir que Windows Phone siga subiendo.

La manera más rápida de juzgar y de desmantelar cualquier posibilidad de Windows Phone de jugar en la liga de sus dos hermanos mayores es siempre la misma: no tiene aplicaciones suficientes, ni en calidad ni en cantidad. Aunque cuenta con las más elementales, no ha recibido oficialmente Instagram hasta hace muy poco y el soporte que recibe deja mucho que desear.

Sin embargo, no se puede empezar la casa por el tejado: la cantidad de apps es una consecuencia de otros elementos, como de la calidad del sistema operativo, que cada vez es más capaz y que siempre ha sido muy fluido y estable; o de los servicios que ofrece, donde sigue estando algo por detrás, a pesar de que ahora mismo Cortana funciona casi mejor que Siri en determinados aspectos. Pero nada de esto es suficiente.

En los últimos años, Windows Phone se ha beneficiado de sus acuerdos con Nokia. Los Lumia solucionaron uno de los principales problemas de Microsoft con su sistema móvil: no había un teléfono que se ligara automáticamente con su marca. El problema es que Nokia no estaba -ni está, porque ya no existe como tal- en su mejor momento y los teléfonos dejaban mucho que desear.

Ahí es donde ahora podría ganar algo de terreno gracias HTC, que ha remontado mucho terreno a su competición (Samsung, principalmente) y que ahora parece querer distanciarse de ellos para adelantar por el lateral con un móvil igualito al HTC One, el que más éxitos recientes les ha dado, pero con Windows Phone.

Un teléfono potente y con prestigio es lo primero que necesita Windows Phone, pero el problema de base de Windows Phone se extiende también a que, en un tercer lugar, va a tener que hacer algo que lo diferencie mucho para alcanzar a Android y iOS. Seguirles la pista al introducir características que ellos tienen y bajar un poco el precio no va a ayudarle mucho. Tampoco apostar por unas cámaras absurdamente potentes y caras.

En este sentido, lo único que parece poder hacer Microsoft es olvidarse de lo ‘Phone’ y centrarse en lo Windows, conseguir que su sistema de sobremesa, de algún modo, fagocite al de móviles y nazca una nueva criatura que una ese sistema que todos tenemos que usar, nos guste o no, con uno móvil que, puesto que ya usamos Windows en el portátil, no nos importe usar en el móvil.

Por aquí es donde está trabajando Microsoft de cara a Windows 9, a pesar de sus recientes despidos. De modo que hay que irse haciendo a la idea de que, tarde o temprano, igual que Apple está acercando su sistema operativo de ordenadores a iOS, Windows irá acercándose a lo móvil. Esperemos que a esto sí lleguen los primeros y pueda haber una sana y necesaria competencia, que dejar solas a Apple y a Google es tan malo como dejar sola a Microsoft, ciertamente.