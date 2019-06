Llega una ola de calor a toda España y no solo tú sufres, también tu teléfono móvil. Ahora que el verano ha llegado y las temperaturas aumentan, es habitual que tu teléfono móvil se sobrecaliente. ¿Qué hacer si tu móvil está demasiado caliente? ¿Cómo evitar que se estropee antes de que sea demasiado tarde?

Es normal que en verano tu teléfono se caliente más de lo habitual. Hace más calor, pasa más rato expuesto al sol… o le das más uso de lo normal por estar de vacaciones. Obviamente hay algunas circunstancias que debes evitar para que no se sobrecaliente en exceso. Pero si lo hace, hay algunos pasos que debes seguir.

¿Por qué se sobrecalienta tu móvil?

Es posible que creas que no sabes por qué tu teléfono está ardiendo. Quizá has pasado horas jugando a Fortnite o a Clash Royale y ha necesitado un sobreesfuerzo. Quizá llevas horas en la playa navegando por redes sociales mientras está a pleno sol. O quizá lo has dejado en el coche diez minutos mientras echabas gasolina. Todos estos casos son evitables. Pero si tu móvil está demasiado caliente y no sabes por qué, más allá de por este calor, sigue una serie de pasos.

Un sobrecalentamiento en tu teléfono móvil puede afectar gravemente a algunos componentes. Por ejemplo, la batería. Si tu teléfono se sobrecalienta es posible que su batería vaya perdiendo capacidad y que pronto no dure tanto como al principio.

Retira la carcasa

La funda y carcasa es muy útil pero si tu móvil está demasiado caliente, retírala. Lo primero que debes hacer es liberar tu teléfono. Retira la carcasa en caso de que haga mucho calor, como estos días, porque solo conseguirás que el teléfono esté aún más protegido y se caliente aún más.

Comprueba las aplicaciones

Comprueba que ninguna aplicación en segundo plano está funcionando y haciendo que el móvil tenga que estar a pleno rendimiento. En caso de que así sea, finaliza el proceso de la aplicación o fuerza su detención. Puedes ir a Ajustes > Batería > Aplicaciones para saber cuál es la que más está consumiendo en ese momento.

No es recomendable jugar a Fortnite con este calor | Epic Games

Lógicamente, si llevas horas con Fortnite no hace falta que lo compruebes y quita cuanto antes la aplicación para que tu móvil respire un poco y se enfríe. Evita este tipo de aplicaciones exigentes cuando haga demasiado calor.

Activa el Modo Avión

Puedes apostar por el Modo Avión para dejar descansar a tu teléfono móvil. Es posible que le hayas dado mucho uso y eso se haya sumado a las altas temperaturas, de ahí el sobrecalentamiento. Con el Modo Avión podrá descansar un poco ya que desactivará todo tipo de conexiones como Bluetooth, GPS o uso de datos.

Cuidado con los cargadores

Es normal que tu móvil se caliente más de lo normal cuando cargue. Es normal que al cargar, el móvil aumente su temperatura. Pero no hasta un nivel peligroso. Si tu móvil se calienta demasiado al cargar, si notas que quema, puede ser culpa del cargador. Puede que estés usando un cargador no oficial o de mala calidad y que no sea compatible. O que sencillamente sus materiales no sean los adecuados y esté dañando tu móvil. O que el cargador esté estropeado, por ejemplo. También puedes comprobar que el cargador sea de una potencia acorde a la del teléfono móvil. Es posible que estés usando una potencia superior a la de tu smartphone.