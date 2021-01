Por qué no deberías cargar tu móvil por las noches

Es algo muy habitual cargar el móvil durante la noche. De este modo, aprovechamos mientras dormimos para completar la carga de la batería de nuestros móviles. Esto sobre todo era muy habitual cuando las baterías tardaban varias horas en completar la carga, tiempo en el que teníamos que estar pegados al enchufe. Pero hoy en día las cosas han cambiado la mayoría de los móviles tardan al alrededor de una hora o en algunos casos menos en completar este cometido por lo que dejar toda la noche conectado el móvil al cable de carga puede resultar perjudicial para nuestro teléfono.

Por qué no debemos dejar cargando nuestro teléfono toda la noche

Podemos pensar que dejar conectado el teléfono al cargador puede sobrecargar la batería, pero ese no es el caso ya que los fabricantes de los móviles incluyen medidas de seguridad que evitan que esto suceda. Pero lo que si sucede es que cuando cuanto el teléfono alcanza el cien por cien de la carga, no deja de cargar como podíamos llegar a creer, sino que la energía sigue entrando, aunque de forma más lenta para compensar constantemente la pequeña perdida de carga que supone para el dispositivo estar encendido. Además de esto, la mayoría de los fabricantes de baterías nos recomiendan hacer varias cargas cortas no llegando a completar la totalidad de la capacidad de la batería y si dejamos toda la noche enchufado el teléfono, seguramente superaría la carga recomendada que normalmente es alrededor del ochenta por cierto.

Alarga la vida de la batería de tu móvil cargándola de forma adecuada | Daniel Korpa

Evita que se deteriore la batería del móvil

Otro de los problemas que habitualmente solemos encontrarnos con las baterías es el aumento de la temperatura, el cual puede provocar el deterioro de estas, por lo que es algo que debemos evitar a toda costa. Cargar los móviles dentro de cajones, debajo de almohadas o en lugares en los que se vean limitados los flujos de aire puede provocar un daño en las mismas, además de aumentar el riesgo de incendio. En el pasado, algunos fallos en las baterías han provocado que estas incluso llegaran a explotar o incendiarse.

En la actualidad las baterías más usadas por la mayoría de los fabricantes son las de iones de litio esto se debe a sus características, son las que albergan mayor capacidad de carga en menor tiempo. Lo que ha favorecido a la creación de baterías de gran capacidad que nos permiten un mayor tiempo de autonomía que en algunos casos pueden llegar hasta durar tres días de uso, con un tiempo de carga estimado alrededor de una hora.

Pero estas también tienen una serie de inconvenientes ya que son muy sensibles tanto a los cambios de temperatura como a las temperaturas extremas. Por lo que no es aconsejable exponer nuestros dispositivos a altas temperaturas en. Ni al frio extremo, pues además de descargarlas, hace que los componentes de nuestras baterías se degraden más rápidamente acortando la vida no sólo de las baterías sino también degradando el rendimiento del propio teléfono móvil a la larga.