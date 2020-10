El LG Q52 estrena nuevo diseño con cámara cuádruple

Hace unos días se filtraban bastantes datos del nuevo LG Q52, lo que aventuraba que estábamos cerca de una posible presentación. Pues bien, como suele ser habitual, la gran filtración no ha distado demasiado de la presentación oficial del teléfono. Hoy se ha hecho oficial este nuevo terminal de LG, que nos demuestra una vez más que la firma surcoreana se encuentra en plena reestructuración de su gama, sobre todo con un lenguaje de diseño muy diferente, más parecido al de muchos de sus competidores, y con características más avanzadas y que esperábamos en la gama media de la marca.

Características del nuevo LG Q92

Estamos ante un nuevo terminal que destaca por un diseño inédito en la marca, con una cámara de fotos cuádruple, dispuesta de forma cuadrada y dentro de un rectángulo. Destaca el tamaño del flash LED, de los más grandes que hemos visto, y que recuerdan a las antiguas cámaras analógicas, sin duda un buen movimiento en cuanto a diseño por parte de la marca. Un teléfono que cuenta con una pantalla sin bordes, con un tamaño de 6.6 pulgadas y resolución HD+, que tiene un agujero en la parte superior central con un diámetro bastante comedido. No hay tasas de refresco altas, pero tampoco son necesarias.

LG Q52 | LG

El procesador con el que cuenta, como suele ser habitual en LG, no se ha compartido la información sobre cuál es, pero podría ser una nueva generación del Helio de MediaTek que llevaba su predecesor. Le acompañan 4GB de memoria RAM y 64GB de almacenamiento interno ampliable mediante tarjetas microSD. La cámara de fotos es cuádruple, con un sensor principal de 48 megapíxeles. Junto a él hay de 5 megapíxeles ultra gran angular, de 2 megapíxeles macro y de 2 megapíxeles de profundidad.

Delante, dentro de la pantalla, hay un sensor de 13 megapíxeles para la cámara selfie. La batería con la que llega es de 4000mAh, una capacidad bastante decente, y sobre la carga rápida no hay muchos datos, pero conociendo a LG no debe ser de más de 18W. Viene con conectividad 4G, Wifi, Bluetooth 5.0, así como NFC para hacer pagos móviles en establecimientos. También incorpora un conector USB tipo C y un minijack de 3.5mm. El lector de huellas lo tiene integrado en el lateral. Tiene un botón físico dedicado al asistente de Google, así como certificación MIL-STD 810G de grado militar.

Con ella se certifica que el teléfono es resistente a entornos extremos de temperatura, polvo y humedad, así como a caídas desde cierta altura. Un teléfono que se pone de momento a la venta en su país de origen, Corea del Sur, en color rojo y blanco. Y lo hace con un buen precio, para estar hablando de LG, ya que se podrá comprar por 246 euros al cambio. De momento no se sabe si llegará a España, pero es lo más probable, ya que su predecesor sí que se puso a la venta en nuestro país, por lo que sería el movimiento más lógico.