Tu próximo móvil Huawei también podría venir sin cargador, como los iPhone 12

Apple suele marcar gran parte de las tendencias que rigen el mercado tecnológico, y no solo halamos del aspecto netamente técnico o de diseño, sino también en otros casos donde la empresa ha sido pionera. Lo último en lo que Apple parece que va a ser el gran influencer de la industria es en la eliminación del cargador del teléfono en la caja de este. Una decisión muy polémica de Apple, amparada en actividades sostenibles medioambientalmente que no convence ni mucho menos a los usuarios. Ahora ya no solo Apple, sino que también hemos conocido que Huawei podría ser el siguiente gran fabricante en dar este mismo paso con sus teléfonos.

Huawei se lo estaría pensando

Ha sido a través del medio asiático ITHome como hemos conocido que Huawei estaría pensándose también la eliminación del cargador de la caja de sus móviles. Parece ser que la firma china estaría realizando una encuesta para conocer lo que piensan los usuarios de esta posibilidad, y cómo podrían tomársela en caso de convertirse en realidad. Lo cierto es que la firma china no ha hablado en ningún momento de los móviles en sus encuestas a los consumidores, lo cierto es que han preguntado solo por los auriculares de la marca, aunque la pregunta es tan reveladora como para prepararse para un posible movimiento de este tipo.

Huawei P Smart 2021 | Huawei

Concretamente desde Huawei han preguntado a los usuarios si creen que es necesario entregar un cable de carga USB tipo C en una caja de auriculares inalámbricos. Además de esto, también se les pregunta acerca de cuál sería un precio aceptable de estos auriculares si no incluyeran un cable de carga. Para rematar, preguntan también si la no inclusión de este accesorio con los auriculares influiría en su decisión de comprarlos. Por tanto es evidente que desde Huawei se están pensando la eliminación de este cable, o bien de algo más importante, como el cargador de sus teléfonos, siendo esta la excusa perfecta para preguntar a los usuarios cómo les sentaría una decisión de este tipo.

Por tanto, aunque no se habla de teléfonos, es evidente que Huawei se estaría preparando para empezar a aligerar las cajas de sus dispositivos, aunque no sabemos en este caso si con la misma excusa del medio ambiente utilizada por Apple. Y es que los de Cupertino en principio habrían tomado esta decisión para reducir los residuos generados por los dispositivos electrónicos, ya que acumulamos a lo largo de la vida de nuestros dispositivos muchos cargadores y cables. Aunque la realidad es que todo apunta a que la verdadera motivación de Apple este año tendría que ver con la reducción de costes, después de haber añadido la costosa tecnología 5G a sus móviles. Además Apple no solo ha eliminado el cargador, sino también los auriculares EarPods que incluía en la caja de sus iPhone. Por tanto parece evidente que la decisión de Apple podría causar un efecto dominó y llevar a otros fabricantes a segur su camino, de hecho ya hemos escuchado algo similar en el caso de Samsung.