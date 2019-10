El asistente de voz de Apple es uno de los más utilizados en todo el mundo, algo lógico teniendo en cuenta que es al que acceden por defecto todos los usuarios de dispositivos de Apple. La privacidad relacionada con los asistentes de voz ha sido sin duda protagonista en los últimos meses, tanto por parte de Alexa, como de Google Assistant o Siri. Este último no se ha librado de recibir críticas por la manera en la que gestiona las grabaciones que el asistente realiza de nuestras conversaciones y que pueden ser escuchadas por los empleados de Apple, incluso los de algunas subcontratas. Pues bien, parece que Apple va a tomar nota y facilitar la manera en que se gestiona el historial de Siri.

Nueva actualización con novedades de seguridad para Siri

El asistente de voz de Apple recibe nuevas características estos días, gracias a las versiones beta de iPadOS 13.2, iOS 13.2, Apple tvOS 13.2, WatchOS 6.1, y MacOS 10.15.1. Todas estas versiones ahora integran nuevas características orientadas a la privacidad en el uso de Siri, de hecho se puede elegir si queremos compartir o no nuestras grabaciones con Apple, o lo que es lo mismo, seguir con el mismo estatus que existía hasta ahora, en el que se compartían por defecto las grabaciones que eran escuchadas por los empleados de Apple.

Siri | Photo by Thom on Unsplash

De hecho también existe la posibilidad de poder borrar el historial de conversaciones de Siri en el iPhone o cualquiera de los otros dispositivos de Apple. Esto es posible gracias a dos nuevas funciones que se han introducido en los ajustes del asistente de voz de Apple, que nos permitirán mejorar la manera en que lo utilizamos y sobre todo aumentar la privacidad en este aspecto. Para ello, ahora en la beta, y seguramente más adelante en la versión estable, podremos acceder a estos dos nuevos menús.

Ajustes > Privacidad > Analíticas > Mejorar dictado de Siri

Ajustes > Búsquedas de Siri > Historial de conversaciones de Siri > Borrar Historial de conversaciones de Siri

Como veis, en este último caso sería posible borrar el historial conversaciones con Siri, de tal manera que no solo no se comparten a los empleados de Apple para poder estudiarlas, sino que además podemos directamente borrarlas de los servidores de Apple, para que no hay posibilidad alguna de que puedan ser escuchadas en algún momento. De esta manera nos aseguramos que las conversaciones con Siri, sea cuales sean, no caen en manos de personas a las que ni les va ni les viene lo que lo que hablamos con el asistente de voz.

Siri | Pixabay

Esa ha sido una de las quejas más hondas por parte de los usuarios de asistentes de voz en los últimos meses, la falta de privacidad y el uso que hacen las empresas de estas conversaciones. Se han conocido casos de empleados de estas empresas que han tenido acceso a grabaciones con situaciones de todo tipo en un hogar, que deberían quedar como es lógico en la intimidad de este y no en unos servidores expuestos. Aunque hablamos de futuro, ya que estas funciones tendrán que dar el salto desde la beta a la versión estable.