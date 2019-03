Probamos los nuevos iPad: son los mejores, pero no aportan nada nuevo

El iPad tardó en enamorarme. Soy de esos que han tenido que tragarse sus palabras pues consideraba que era un dispositivo sin sitio en el mercado. Y, de hecho, todavía considero que las tabletas deben definir cuál es su finalidad, si bien es cierto que hasta el momento no les ha hecho falta para arrebatarle cuota de mercado a los portátiles. En cualquier caso, como decía, el iPad tardó en enamorarme, pero cuando lo hizo tuvimos un tórrido romance.

Lo mío con el iPad 2 fue ese primer amor postadolescente. Creía que iba a ser la tableta de mi vida y que tendríamos un futuro juntos ¿Cómo no lo iba a pensar? Quería acariciar su pantalla en todo momento y perderme en las curvas de sus acabados. Juegos, redes sociales, prensa, vídeo... Cualquier excusa era buena para pasar un rato a su lado.

Pasados unos meses me había convertido en ese amigo que se lleva a su pareja a todas partes ¿Cena de 'machos'? Ahí estaba mi iPad ¿Viaje de trabajo? Lo primero en entrar en la maleta (error: terminaba por rebuscar entre calzoncillos, camisetas, libretas y pantalones con el tiro demasiado bajo para una persona de mi edad mientras esperaba en el aeropuerto). Lo peor es que llegó un punto en el que sabía que me engañaba. La rutina, que lo mata todo. Pasamos de ser una canción de Marvin Gaye a una de Camela.

La solución -como siempre- fue la distancia. “Un tiempo”, nos mentimos con lágrimas en los ojos. “Salvemos la amistad y regalémonos la posibilidad de recordarnos con nostalgia”, soñamos. “Dejémoslo antes de hacernos daño”, razonamos. Fue lo mejor.

Pasó el tiempo y coqueteé con otras. La madurez y la experiencia te hacen buscar otras cosas: ¿y si lo que busco es la versatilidad de Surface? ¿No sería hora de sentar la cabeza y comprarme un MacBook? Hasta me atreví con lo prohibido y tuve un escarceo con Samsung, 'la otra'. Pero aún no he encontrado lo que busco, posiblemente porque no sé qué es.

Y el otro día volvimos a encontrarnos.

Seamos sinceros: sé cómo estás. Te sigo en Facebook y de vez en cuando me da por ver cómo te va. Además, tenemos amigos en común que no dejan de hablar de ti. A veces, cuando quedo con Lacort, te veo asomar por su mochila. Pero no estaba preparado para esto.

Ahora, tal vez para sentirte más mayor, te haces llamar iPad Air 2. Has cambiado, eres mucho más elegante, has adelgazado (ojo, que no creo que te hiciese falta, pero entiendo que quieras estar más en forma), tu pantalla no tiene ni rastro de acné y hasta sabes nuevos trucos (prefiero no preguntarte quién te enseñó lo de TouchID). Eres otra tableta, pero en el fondo eres la misma. Supongo que, como yo, eres la versión evolucionada del adolescente que fuiste.

Desde hace una semana vivimos una película de Matthew McConaughey (de las de antes de que se tomase en serio lo de actuar, claro). La vida -en realidad, el departamento de prensa de Apple, pero no suena tan bonito- nos dio una segunda oportunidad y decidimos aprovecharla. Tal vez sea el hecho de saber que no va a durar más que unos días lo que hace que hayamos vuelto a esa pasión adolescente. Volviste a mi rutina, pero sé que no va a durar. Porque, por mucho que nos duela, no estamos hechos el uno para el otro. Eso sí: tengo claro que harás feliz a quien sea que termine contigo.