El POCO C55 llegaría a Europa basado en uno de los Redmi más recientes

Cuando hablamos de móviles económicos, es inevitable pensar en los de POCO. Como sabéis se trata de una marca que pertenece a Xiaomi, y que se ha posicionado como una de las más populares en la gama media y de entrada. Ahora sabemos que la enseña estaría preparando el desembarco de un nuevo modelo. Y con las nuevas filtraciones se apunta incluso cuáles serían todas sus características. Algo sencillo de averiguar porque parece que se basarían en las de un teléfono lanzado recientemente por Redmi en China.

Un móvil basado en el Redmi 12C

Y es que ahora hemos conocido que este sería el móvil en el que se basaría el POCO C55, tanto es así que todas sus características serían las mismas de este teléfono. Básicamente o que haría Xiaomi sería añadir la marca POCO a la carcasa de este modelo, y quizás lanzarlo con algunos colores diferentes, pero todo lo demás sería lo mismo. Y por tanto ya sabemos cuáles serían todas las características de este teléfono en el momento de que se lance en Europa, ya que todas ellas son oficiales desde la semana pasada.

Concretamente llegaría con una pantalla de 6.71 pulgadas con tecnología LED, así como resolución HD+ y un notch en forma de gota. No hay resoluciones altas, ya que es HD+, ni tampoco una tasa de refresco elevada. Su procesador será un MediaTek Helio G84, bastante humilde en prestaciones, aunque más que suficiente para las tareas cotidianas de nuestro día a día. La memoria RAM contará con 4GB, y habrá versiones de 64GB o 128GB, aunque esto último es algo que podría cambiar en el caso de llegar a Europa.

Redmi 12C | Redmi

Respecto de la cámara de fotos, contará con un sensor principal de 50 megapíxeles, que viene acompañado de un sensor de 2 megapíxeles macro, por lo que la cámara es correcta sin más. Delante la cámara selfie tiene un sensor de 5 megapíxeles, lo justo para hacer buenas videollamadas con una conexión modesta. La batería de este teléfono es de 5000mAh, mientras que su carga no es veloz precisamente, por lo que menos su capacidad es más que suficiente para tenerlo encendido incluso un par de días con una sola carga.

Un móvil que de momento cuenta con MIUI 13 en China, no sabemos si llegará a Europa con MIUI 14, no sería descabellado, y por tanto basado en Android 13 como sistema operativo. Un móvil que desde luego sabemos que será bastante barato, ya que este Redmi 12C ha llegado al mercado chino partiendo de menos de 100 euros al cambio, por lo que es evidente que de alguna manera será uno de los teléfonos más baratos del mercado. De momento este POCO no se ha dejado ver en certificaciones globales, pero se espera que lo haga muy pronto.

Cabe la posibilidad de que este POCO solo llegue a India, pero hay muchas posibilidades de que lo haga también en Europa. Sea como fuere, podría ser una realidad el próximo mes de febrero o marzo.