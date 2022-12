El POCO C50 se presentará en apenas unos días, ¿Qué esperamos de él?

La marca asiática POCO es bien conocida en España por ser una de las más populares a la hora de lanzar móviles económicos. Además, también de ser la marca que todos conocemos que pertenece a Xiaomi. Ahora hemos podido saber que están preparando una nueva generación de uno de sus móviles más económicos, se trataría del nuevo POCO C50, y estaría muy cerca, hasta el punto de que se presentaría en apenas unos días. De hecho, ya ha aparecido una imagen en una de las tiendas más grandes de India, donde se puede apreciar que su lanzamiento es inminente.

Se presentaría la próxima semana

Aunque se ha filtrado la existencia de este teléfono porque hemos visto el banner publicitario en esta tienda India, junto a las informaciones que se hacen eco de ella hemos podido ver que la fecha de presentación sería el próximo martes 3 de enero, por lo que quedaría menos de una semana para que este teléfono se convierta en toda una realidad. Y como es lógico, ya nos estamos preguntando qué será lo que nos ofrecerá este modelo en el momento de su presentación. La realidad es que hasta ahora se ha filtrado poco o nada de este terminal, pero viendo su ficha técnica, nos podríamos hacer una idea de lo que nos ofrecería en su momento.

Hay que tener en cuenta que es un modelo que sucederá o acompañará en la gama al POCO C40 lanzado el pasado mes de junio, por lo que seguramente tenga muchos aspectos en común con este. Recordemos que este era un teléfono bastante básico, con una pantalla LCD de 6.71 pulgadas, y una resolución HD+ de 720 x 1650. No tiene una pantalla de 90Hz, por lo que no sería descabellado que este modelo contara con esta característica, imprescindible ya en la gama media.

Otro aspecto que deberá mejorar si o si es el procesador, ya que este modelo tenía uno bastante básico y poco habitual. Es un JLQ JR510, totalmente desconocido para la gran mayoría de usuarios. En su lugar lo normal sería tener un MediaTek Dimensity 700 u 800 como mínimo, capaz también de darnos también conectividad 5G para la gama media. La cámara será similar, como mucho que añada un tercer sensor. Y la batería es uno de los aspectos más llamativos de este modelo.

Porque se convertía en uno de los modelos con más capacidad del mercado, al estrenarse con una de 6000mAh. No estamos seguros de que esta se conserve en el C50, lo normal sería que se redujera hasta los 5000mAh y que a cambio se doblara la potencia de carga, hasta unos 33W. Lo que no sabemos es si se estrenará con MIUI 14, sinceramente creemos que no, que lo hará con MIUI 13 basado en Android 12, y que en unos meses recibirá esta versión, pero quién sabe, podría llegar igualmente actualizado de esta manera. Saldremos de dudas en apenas unos días en su presentación.