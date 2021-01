¿Pensando en comprar o vender móvil? Estos son los que pierden más valor

Comprar un teléfono móvil es una de las mayores inversiones que podemos realizar cada dos o tres años, o incluso menos en el caso de algunos usuarios. Y uno de los factores que no se suele tener siempre en cuenta es el del valor futuro que tendrá el terminal si queremos deshacernos de él. Porque es importante saber si ese teléfono se habrá depreciado más o no que otros, ya que nos permitiría en el medio plazo recuperar una mayor proporción del dinero inicial invertido en el terminal. No es lo mismo que te compres un teléfono que el año cueste la mitad, que otro que mantenga un valor del 80%, algo similar a lo que pasa con los automóviles. Ahora un estudio de mercado nos ha desvelado cuáles son los móviles que más se deprecian, y sí, son los que estáis pensando.

De nuevo los móviles Android pierden más valor

Es una tendencia que se lleva produciendo desde que existen registros, aunque es algo que se extiende a cualquier otro segmento del mercado. En este caso el estudio confirma que los móviles Android se deprecian mucho más rápido que los iPhone de Apple. Es una tendencia que viene de muy atrás, y que se vuelve a repetir en el último año. Según este estudio un móvil Android se deprecia de media un 33.62%, mientras que un iPhone solo lo hace un 16.70%. En el segundo año se sigue la misma tendencia, con los iPhone depreciándose un 35.47% y los Android prácticamente el doble, un 61.50% respecto de su valor inicial. Después de cuatro años las diferencias se estrechan, y mientras un iPhone se deprecia un 66.43% respecto de su valor inicial, el móvil Android reduce su precio un 81.11%

iPhone 12 | Foto de Martin Sanchez en Pexels

Un ejemplo bastante gráfico es la comparación entre el Samsung Galaxy S20 Ultra y el iPhone 11 Pro Max. Mientras el primero cuesta un 64% menos tras pasar los primeros nueve meses, el iPhone ha perdido solo el 32% del valor. Por tanto, hablamos de diferencias importantes en la valoración de los teléfonos Android y los iPhone. La marca que pierde más valor en un solo año es HTC, con más de un 50% de su valor inicial. Por tanto, es evidente que compra un iPhone es una mejor inversión si se compra con la intención de perder el menor dinero posible una vez que queramos venderlo para comprar otro.

¿Entonces es mejor inversión un iPhone?

Depende del tipo de móvil que te vayas a comprar. Quizás cuando compramos un tope de gama de Android que vale los mismos mil euros que el iPhone, puede ser una mejor elección, porque independientemente de las características del móvil es evidente que vamos a recuperar más dinero cuando nos deshagamos de él. Pero si no estamos por la labor de comprar un tope de gama, y queremos limitar el gasto, sigue siendo siempre mejor la inversión en un móvil Android.

Samsung Galaxy S20+ | Samsung

Por algo muy sencillo, porque comprar un móvil Android con características similares a un iPhone estándar puede llegar a costar casi la mitad del precio inicial de este. Por lo que, aunque no sea tan valioso, esa diferencia de precio inicial compensa la pérdida de valor del terminal. Sea como fuere, es evidente que comprarse un iPhone es algo más exclusivo, y hay que pagar por ello, tanto cuando estrenas móvil, como cuando lo compras de segunda mano.