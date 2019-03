¿Y si me paso a BQ?

Lo primero es lo primero: todo va a ser muy diferente y un Aquaris E5 4G poco tiene para hacer frente a un iPhone 6 o 6 Plus. La cámara es mucho peor, el diseño está menos cuidado y la pantalla jamás se verá tan nítida. Que quede claro. Ahora bien, con lo que cuesta el teléfono más caro de Apple (999 euros) es posible poner uno de los nuevos terminales de BQ en el bolsillo del quinteto titular de los New York Knicks. Y cualquier alegría que se le pueda dar a los Knicks este año será bien recibida, porque menuda banda.

Desastres baloncestísticos aparte, la idea no es descabellada. Año nuevo, vida nueva. Y gran parte de la vida en 2015 la veremos a través de una pantalla, pese a quien pese. Lo bueno es que la pantalla puede costar 199 euros.

En 2014 BQ se posicionó como fabricante alternativo a tener en cuenta. Tiró de patriotismo -y hasta un poquito de populismo- y también de lo que importa: dispositivos de calidad. No son perfectos, pero sí lo suficientemente buenos como para que su precio compense sus errores. Con el último modelo llegó el 4G, que era prácticamente lo único que se les podía echar en cara.

De todos modos, Google también ha tenido mucho que ver. Hace tiempo que Android ya no es un sistema operativo que solo se entiende como alternativa a iOS. Lollipop es de lo mejor que hemos visto en el sector en toda su historia, y BQ lo sabe, así que apenas lo toca: la experiencia con uno de sus terminales es casi la misma que se tendría con un Nexus. Muchos fabricantes todavía se empeñan en tratar de arreglar lo que no está roto y añaden unas capas de personalización sobre Android que son feas, molestas y pesadas. Como ponerle un alerón a un Ferrari.

Por el momento la piruleta aún no ha llegado, pero BQ prometió en la presentación de su teléfono -en la que también vimos su nueva tableta y su anuncio dirigido por Álex de la Iglesia- que no tardaría. Por ahora, tarda. Lo bueno se hace esperar, ¿no? Esperemos que no demasiado.

Tampoco es que BQ sea el único fabricante que ofrece una alternativa económica. Motorola, por ejemplo, también sabe de qué va esto. Y eso sin olvidar que esta estrategia ya la descubrió Nokia con su gama Lumia mucho antes de ser absorbida por Microsoft. Sin embargo, los españoles son de los pocos que tienen varios dispositivos baratos y resultones, con distintos tamaños y componentes a elegir.

Entonces, ¿me paso de iPhone a Android BQ mediante? Solo si quieres, y esto es importante. Quien busque lo mismo no lo va a encontrar en otro lado. Si te gusta la Pepsi, te da asco la Coca-Cola. No obstante, si lo que quieres es un refresco con el que acompañar tu hamburguesa no le haces ascos a nada. Pero que quede claro que en este caso la motivación debería ser únicamente económica. No hay una única respuesta cuando alguien pregunta qué teléfono es mejor. Y esto es algo que tal vez debería preocupar a Apple, porque hace unos años sí la había.