El Oppo Find X5 Pro ya no tiene secretos

No cabe duda de que es uno de los móviles más esperados de este 2022, el nuevo tope de gama de la firma china Oppo, que promete contar con la cámara más avanzada de este año, o al menos una de las más destacadas. Y es que tras conocer que Hasselblad será la primera marca que colabore con la firma china, la expectación es máxima por saber qué es lo que será capaz de hacer cuando este teléfono llegue a las tiendas. Hoy se han filtrado todos y cada uno de los detalles de la ficha técnica de este modelo.

Una cámara de primer nivel

Como decimos, el principal atractivo de este teléfono va a ser su cámara, no solo por el original aspecto del módulo de esta, sino también porque sus sensores serán de primer nivel. Y es que más allá de su sensor principal de 50 megapíxeles, se unirá un ultra gran angular que contará también con una resolución de 50 megapíxeles. También tendremos una telefoto con una resolución de 12 megapíxeles. Nos llama la atención que este nuevo teléfono de la marca no conserve el llamativo sensor microscópico, que precisamente fue una de las señas de identidad del modelo lanzado en 2021. Esto nos lleva a pensar que quizás Oppo estuviera trabajando en un Oppo Find X5 Ultra, no hay que descartarlo para nada.

Un móvil, este Pro, que nos ofrece una pantalla con un tamaño de 6.67 pulgadas, y tecnología LPTO AMOLED, que además cuenta con 120Hz de tasa de refresco. Estará protegida por el Corning Gorilla Glass Victus. El procesador con el que cuenta este teléfono es el Snapdragon 8 Gen 1, el más potente que veremos en los móviles Android durante este 2022. Le acompañaría 12GB de memoria RAM, así como 256GB de almacenamiento interno. Volviendo a la cámara, en la parte delantera sería de 32 megapíxeles, y como en el caso de los traseros, también de Sony. Un móvil que presumiría de la carga rápida más veloz de la historia de la marca.

En este caso llegará con una de 80W, que podrá cargar su batería de 5000mAh en algo menos de 30 minutos. También se espera que sea compatible con carga inalámbrica, que podría ser también de 80W. Un móvil que además de su gran equipamiento sería resistente al agua, gracias a la certificación IP868 con la que contará. Este llegará con un peso un tanto elevado, sería de 219 gamos, y unas dimensiones importantes, de 163.7mm×73.9mm×8.5mm. Un móvil que se podría presentar en apenas unas semanas, ya que como veis los datos que se han ido filtrando son cada vez más, ya masivos.

Como decimos, hay algo que no nos termina de cuadrar en este teléfono, que por primera vez llevará el logotipo de Hasselblad en su parte trasera. Y es que la cámara no nos parece lo suficientemente innovadora como para ser la más destacada de la marca en 2022. Nos inclinamos a pensar que esto no va a terminar aquí, y que más adelante podríamos conocer un Oppo Find X5 Ultra con una cámara, entre otras cosas, con su sensor microscopio, y otros más potentes que el de 50 megapíxeles que estamos viendo en tantos modelos, incluso de gama media.