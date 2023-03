El Oppo Find X6 Pro desvela un diseño único con un enorme módulo de cámara

El fabricante chino Oppo se ha convertido en uno de los más importantes a nivel mundial, situándose desde hace tiempo en el Top 5 de principales vendedores de smartphones. Y parte del secreto de su éxito es sin duda que cuenta con algunos de los modelos más avanzados del mercado, como son los Find Pro. En este caso se ha filtrado en imágenes reales el Oppo Find X6 Pro, junto a toda su ficha técnica. Y sin duda lo que más nos llama la atención es el extravagante diseño de este teléfono, que contaría probablemente con el que es el módulo de cámara más grande que hayamos visto.

Una cámara superlativa

Y es que cuando vemos estas imágenes filtradas no podemos dejar de mirar al módulo de cámara de este, y no porque en ella veamos el logotipo de la prestigiosa firma de fotografía Hasselblad. Sino poque el módulo esférico tiene un tamaño que desde luego no hemos visto en otro teléfono móvil. Porque ocupa prácticamente la mitad de la parte posterior del dispositivo. Dentro de el podemos ver tres sensores de gran tamaño, uno de ellos de periscopio, como delata su forma rectangular, y acompañado de la inscripción “Powered by MariSilicon”

También hay una imagen que nos muestra la parte delantera de este teléfono, pero la verdad es que con la pantalla apagada no hay mucho que apreciar, salvo el orificio superior para la cámara selfie. Y junto a estas imágenes hemos conocido también la ficha completa de este teléfono, que como os podéis imaginar se trata de una de las más avanzadas que podemos encontrar actualmente en el mercado, o mejor dicho, vamos a encontrar, ya que se debe presentar aún.

¿Qué se espera de él?

Pues bien, en la ficha técnica filtrada podemos comprobar cómo dentro de ese enorme módulo de cámara nos encontramos tres sensores de la misma resolución. Ya que todos son de 50 megapíxeles, tanto el principal, como el ultra gran angular y el telefoto, todos ellos son obra de Sony, por lo que podemos esperar la mejor calidad de imagen en cada foto. Un teléfono que en la parte delantera tiene una cámara de fotos de 32 megapíxeles, por lo que este apartado es uno de los mejores de la gama alta.

Un móvil muy potente, con el procesador Snapdragon 8 Gen 2 como motor, que es el que encontramos en la gran mayoría de móviles topes de gama de este 2023 con Android. Vendría acompañado de mucha RAM, con versiones de hasta 16GB, así como un almacenamiento interno de hasta 512GB, que probablemente no sea ampliable mediante tarjetas microSD. La pantalla también rayará a gran altura, con un tamaño grande, de 6,82 pulgadas, y tecnología OLED. Además, la resolución será muy alta, QHD+, y con una tasa de refresco de 120Hz, así como un brillo máximo de 2500 nits, que desde luego sería de auténtico récord. Por último, la batería también tendría espectaculares especificaciones, con una potencia de carga de 100W para sus 5000mAh. Así como una carga inalámbrica de 50W.