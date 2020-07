El OnePlus Nord acaba de llegar al mercado y su pantalla ya está dando problemas

Hace unos días OnePlus ha presentado el móvil con el que buscan dar un giro de timón a su trayectoria en el mercado de smartphones. La firma que en otros tiempos firmaba los móviles de gama alta más baratos se ha alejado completamente de esa esencia y ha terminado ofreciéndolos tan caros como sus competidores. El OnePlus Nord es el regreso a una gama media de la que siempre renegó la firma china, y que ahora se está encontrando con diversos problemas desde su lanzamiento hace solo unos días. Empezando por los importantes problemas de pantalla que están sufriendo algunas unidades.

Sus pantallas se tintan de verde

Los usuarios del OnePlus Nord y aquellos que se hayan decidido por él deben estar con la mosca detrás de la oreja. Y es que en solo unos días han visto cómo el terminal es bastante frágil estructuralmente, y ahora tiene un problema adicional con la pantalla. Ahora algunos de los usuarios de OnePlus, a través de Reddit o los propios foros de la compañía, han “denunciado” problemas de tintado verde en la pantalla. Lo que les está ocurriendo es que al reducir el brillo por debajo del 25% el panel muestra un importante tinte verde, que como es lógico no tiene por qué darse en un teléfono, sea cual sea su precio y gama.

Y eso es precisamente lo que les está ocurriendo a los usuarios del OnePlus Nord, que la pantalla se está tintando de esta forma, tal y como demuestran las imágenes y vídeos compartidos por estos usuarios para ilustrar el problema que están teniendo con los terminales. En esas imágenes se puede ver que la pantalla presenta un tintado mixto, entre un tono morado y verde. OnePlus se ha dado prisa por dar una explicación a este problema, que como era de esperar no ha convencido a los usuarios.

Porque según el fabricante este tintado de color de la pantalla es debido a las propiedades del panel AMOLED que utilizan. Asegurando que no es un problema de calidad de la pantalla, y que esto no va a afectar al uso diario del teléfono o a la durabilidad de la pantalla. Una explicación que desde luego no deberían aceptar los usuarios de OnePlus, ya que no es normal que la pantalla de un móvil nuevo se tinte de esta forma.

Problemas de durabilidad a largo plazo

Además de estos problemas con la pantalla, en los últimos días hemos conocido también el test de resistencia de uno de los youtubers más reputados en este aspecto, como es JerryRigEverythhing. En esta prueba el OnePlus Nord ha cosechado uno de los peores resultados que hemos conocido de un terminal en los últimos tiempos.

Sobre todo en la prueba donde resiste a una importante fuerza de ambas manos para ser doblado. El Nord se ha partido por la mitad en esta prueba, y su pantalla se ha roto por completo. Y todo gracias al acabado de plástico que tiene el teléfono, y que está detrás del precio más bajo con el que cuenta este teléfono.