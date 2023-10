One UI 6 está a punto de llegar a los Samsung Galaxy S23

La nueva actualización de Android, la número 14, se estrenaba oficialmente de forma estable con el lanzamiento de los nuevos Pixel 8 el pasado 4 de octubre. Y junto con ella, era de esperar que decenas de móviles que llevan probando en fase beta esta versión, se hagan con ella muy pronto. Y eso es lo que parece que va a ocurrir con los Galaxy S23, los topes de gama de Samsung, que era de esperar que fueran los primeros en recibir esta nueva versión. Pero ahora lo que sabemos, es que se encuentra completamente lista para ser distribuida.

Esataría a punto

Como sabéis, toda actualización a una nueva versión del sistema operativo necesita de una fase de pruebas, que normalmente suele ser más masiva con la beta. En esa situación llevan algunos móviles de Samsung desde el pasado mes de mayo, cuando tras el Google I/O se estrenó la beta de Android 14. Ahora han detectado la existencia de las versiones finales y estables de este sistema para los Samsung Galaxy S23.

Según el filtrador, estas versiones estables se encuentran ya preparadas en los servidores de Samsung, junto con otras versiones betas, todas listas para ser enviadas a los teléfonos de sus usuarios. Y lo más interesantes, han sido vistas en los servidores europeos, junto a los de Corea del Sur, India y otras regiones. Por tanto, todo esto hace pensar que la llegada de la versión estable de One UI 6 a los Samsung Galaxy S23 españoles es cuestión de semanas seguramente, poque sería sorprendente que se tratara solo de días.

Concretamente las versiones que se han dejado ver son las S918BXXU3BWJG, S918BOXM3BWJG y S918BXXU3BWJG. No obstante, existe todavía la posibilidad de que entre medias, hasta que llegue la versión estable que aparece en estos servidores, tengamos también una nueva actualización beta, ya que no deja de ser curioso que junto a estas versiones estables se encuentren también otras beta. No sería raro en ningún caso. Pero lo importante es eso, que las versiones definitivas de One UI 6 con Android 14 ya están listas para ser descargadas. Ahora solo falta que Samsung comience a notificar a los usuarios de la disponibilidad. Tras ellos, es de esperar que en masa vaya llegando esta actualización a decenas de móviles de la marca.

Recordemos que los coreanos ya ofrecen cuatro años de actualizaciones de Android en muchos de sus teléfonos, también algunos de la gama media. Por tanto, es junto a Google, uno de los fabricantes que más soporte ofrecen en este caso. Y muy importante también, lo ofrecen en poco tiempo, porque cuando tienes un móvil Samsung sabes que las actualizaciones no van a tardar en llegar, aunque tu móvil sea más veterano, como hemos podido comprobar muchos que ya disfrutamos de esos cuatro años de Android. Esperemos que antes de acabar el mes de octubre ya tengamos por fin One UI 6 estable en estos terminales, sería una gran noticia. Aquí te lo contaremos cuando sea una realidad, no tengas duda.