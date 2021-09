Nuevos detalles del Xiaomi Mi 12... ¡será una bestia!

Como es lógico pensar Xiaomi ya está trabajando en su próximo teléfono de gama alta, y parece ser que tiene preparadas grandes sorpresas en dos de los apartados que son fundamentales en los smartphones actuales: la potencia a la hora de ejecutar aplicaciones y todo lo que tiene que ver con la fotografía. Vamos, que prepara toda una bestia.

Vamos a comenzar con lo que tiene que ver con el procesador, donde se mantendrá la colaboración con Qualcomm (por lo que parece que los rumores que hablaban de un posible cambio con Samsung quedan en nada). Así, el SoC será un Snapdragon 898, lo que convertirá este teléfono en uno de los más potentes que jamás se han fabricado hasta la fecha y, quizá, sea el primero que se pondrán en el mercado con este componente. Además, en el apartado de la RAM todo también será impresionante, ya que los datos apuntan al uso de nada más y nada menos que 12 GB. Posiblemente no sería necesario llegar a esta cantidad para que Android funcione de forma correcta, pero más vale que sobre que no que falte.

Donde no se esperan grandes cambios esa es la resolución y tamaño de la pantalla, aunque sí que se mantendrá la apuesta por un panel AMOLED que será de muy alta calidad y que permitirá integrar el lector de huellas bajo este componente. Quizá, uno de los grandes avances que tendrá el Xiaomi Mi 12 en este apartado estará en lo referente a la frecuencia, que aumentaría para ofrecer una experiencia visual mejorada.

Pantalla smartphone Xiaomi | Pexels

Gran avance en la fotografía en el Xiaomi Mi 12

Mucho se está especulando respecto a la cámara es integrada en el futuro teléfono del fabricante asiático, y por lo que parece la idea de algunos respecto a integrar un sensor principal de 200 Mp no se concretará (y es lógico, que compañías como por ejemplo Samsung acaban de anunciar la existencia de este elemento y, por lo tanto, no parece muy viable que se pueda tener un diseño a tiempo para integrarlo). Pero esto no quiere decir que no existe un salto evolutivo importante.

Según los datos que se han conocido serán tres los sensores que habrá en la cámara principal del Xiaomi Mi 12, con uno destinado al gran angular y otro para trabajar en todo lo que tiene que ver con la profundidad. Esto no es nada especialmente novedoso, pero sí que lo es que todos y cada uno de los sensores utilizados tendrá una resolución de nada más y nada menos que 50 megapíxeles. Esto será la primera vez que ocurra en un teléfono móvil, y aportaría aspectos tan interesantes como el poder realizar grabaciones de cámara superlenta de hasta 1920 cuadros por segundo. Bastante impresionante, la verdad.

La gran duda estará en cómo Xiaomi consigue integrar esto de forma adecuada y sin que el grosor se dispare (ni tampoco el peso). Se antoja bastante complicado, pero nos podemos llevar toda una sorpresa como ya ha ocurrido con la cámara integrada en la pantalla del Mi MIX 4 del propio fabricante. ¿Conseguirá hacer esto?