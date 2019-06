El nuevo sistema operativo de Huawei es mucho más rápido que Android

Huawei se ha visto forzada a apresurarse en su proyecto de sistema operativo alternativo, que tenía ya en marcha desde hace años. Las circunstancias con el veto de Estados Unidos a las empresas chinas,, y por tanto de Google a Huawei, impidiéndole utilizar Android, han precipitado los planes de los chinos. Estos ahora se encuentran inmersos en una carrera gracias a la cual podrán ofrecer su nuevo sistema operativo tanto en China como en occidente. En su país natal como Hongmen OS y en occidente como Ark OS. Ahora hemos conocido algunos de los avances del sistema operativo, y desde luego son bastante alentadores.

Sin Android, los móviles de Huawei son mucho más rápidos

No sabemos si podrá ocurrir con Huawei algo como le pasa a Apple con su iOS. El sistema operativo de los iPhone es mucho más rápido que Android en términos generales. Y no es algo que quiera decir que iPhone se utilice de manera más fluida que un móvil Android, sino que, para poder alcanzar la misma fluidez, un móvil de Apple necesita un hardware menos exigente. Y, por tanto, Huawei podría verse en una situación similar, aquella en la que alejarse de Android pueda suponer un aumento de la velocidad de sus móviles gracias al nuevo sistema operativo dedicado a estos.

Ahora nos llegan informaciones desde China, a través del Global Times, donde se asegura que las pruebas de rendimiento del nuevo sistema operativo de Huawei están siendo muy satisfactorias, tanto que se está comprobando que el nuevo sistema operativo es mucho más rápido que los móviles que cuentan actualmente con Android. En las pruebas que se han hecho a los terminales con el nuevo software de Huawei, Ark OS, aseguran que el aumento del rendimiento respecto de la actual versión de Android es de nada menos que el 60%. Por lo tanto, la mejora en este aspecto vital de todo teléfono sería evidente.

Respecto de la fecha de presentación y lanzamiento de nuevo sistema operativo, desde Huawei han asegurado que actualmente es un secreto. Parece que la firma china ha optado por el mutismo en este aspecto, después de haber escuchado informaciones contradictorias sobre cuándo se hará público el nuevo sistema. En un principio habíamos escuchado que como muy pronto llegaría este otoño, aunque estaría plenamente terminado durante la primavera o primer trimestre de 2020. Luego aparecieron otras informaciones de un ejecutivo de Huawei que aseguraba que este nuevo sistema operativo se lanzaría en este mes de junio.

Información que posteriormente fue desmentida. Por lo que ahora mismo no hay una fecha concreta. Aunque Huawei debe darse mucha prisa, para evitar que sus móviles no caigan en un limbo del que sea difícil de salir. De hecho, el veto se hará efectivo el 19 de agosto, y a partir de ahí nadie sabe qué es lo que va a ocurrir con los móviles de Huawei. Más allá de que estos dejen de tener las apps de Google disponibles y las actualizaciones del sistema. De momento, las noticias que nos llegan del nuevo sistema no podían ser mejores.