El nuevo OPPO Reno5 Z estrena carga ultra rápida y 5G para la gama media

Estamos en una época propicia para conocer nuevos teléfonos móviles, ya que los fabricantes se encuentran en plena tarea de renovar sus gamas e incluso añadir nuevos modelos a estas. Prácticamente todas las semanas estamos conociendo móviles nuevos, y esta no es una excepción, porque hoy hemos conocido el nuevo OPPO Reno5 Z. Un móvil de gama media que nos ofrece unas características bastante interesantes, sobre todo una carga muy rápida, poco habitual en móviles de su precio, que ya os avisamos es bastante ajustado.

Características del OPPO Reno5 Z

Estamos ante un teléfono que completa la gama Reno, con una denominación Z que tradicionalmente ha pertenecido a los modelos más baratos de los Reno, algo que ocurre de nuevo con esta variante. Se trata de un teléfono que llega con una pantalla de 6.43 pulgadas con resolución Full HD+ y tecnología AMOLED con relación de aspecto de 20:9. La tasa de refresco es tradicional, de 60Hz, por lo que en este aspecto no destaca como cabría esperar, pero sin duda la tecnología AMOLED es un punto a su favor, sobre todo teniendo en cuenta que tiene lector de huellas integrado en ella.

OPPO Reno5 Z | OPPO

Su procesador es un MediaTek Dimensity 800U, un buen chip para la gama media que brinda un rendimiento solvente y además conectividad 5G. Viene acompañado de 8GB de memoria RAM LPDDR4X, así como 128GB de almacenamiento interno. La cámara de fotos trasera es cuádruple, con un sensor principal de 48 megapíxeles. A este le acompañan un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles, un sensor macro de 2 megapíxeles y una lente monocromo de 2 megapíxeles. Una cámara que cuenta con numerosos modos de fotografía y vídeo, sobre todo para obtener los mejores resultados por la noche. La cámara selfie perforada en la pantalla tiene una resolución de 16 megapíxeles.

OPPO Reno5 Z | OPPO

Respecto de la batería, viene con una de 4310mAh de capacidad, que puede parecer corto para lo que acostumbramos a ver hoy en día. Pero nada más lejos de la realidad, ya que llega con una carga rápida de 50W, por lo que se puede cargar por completo en menos de una hora. De hecho con solo cinco minutos de carga el teléfono puede obtener hasta tres horas de conversación, por lo que no tiene tanta importancia la capacidad de la batería. Además del 5G, nos ofrece Wifi de doble banda, Bluetooth 5.1, GPS, minijack de 3.5mm para auriculares, así como conector USB tipo C. Viene con Android 11 bajo la capa ColorOS 11.1. No es pesado, con 173 gramos de peso, mientras que las dimensiones son de 160,1 x 73,4 x 7,8 milímetros.

Un teléfono que de momento se pone a la venta en Singapur, desde donde es de esperar que llegue a España en un futuro cercano. Lo hace con un precio de 330 euros al cambio, que es bastante ajustado para todo lo que nos ofrece este terminal. Una nueva muestra de que contar con teléfonos móviles con prestaciones de primer nivel no es sinónimo de gran desembolso.