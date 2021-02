El nuevo Motorola E6i llega con Android Go y un precio desconcertante

Los móviles con Android Go siguen llegando al mercado, aunque lo hacen de una manera menos habitual que antes, ya que no son tantos los modelos que siguen apostando por este sistema operativo tan modesto. Sea como fuere, Motorola ha decidido ahora lanzar un teléfono básico con este sistema operativo, aunque su precio nos ha dejado un tanto desconcertados. Ya que si habitualmente los móviles con este sistema operativo han tenido precios de entre los 60 y 90 euros, en este caso el nuevo Moto E6i tiene un precio bastante más elevado.

Características del Motorola Moto E6i

Este nuevo teléfono llega con un diseño bastante similar al del Moto E6 que hemos conocido el pasado año. Este llega con una pantalla de 6.1 pulgadas, y resolución HD+, así como un notch en forma de gota. Estamos hablando de un teléfono con el sistema operativo Android Go, adecuado para móviles con fichas técnicas muy limitadas. De ahí se entiende que cuente con un procesador UNISOC Tiger SC9863A que solo es habitual en los móviles de gama más baja. Lo mismo ocurre con la memoria RAM, que cuenta con megas gigas de lo habitual, en este caso 2GB.

Motorola Moto E6i | Motorola

El almacenamiento interno es de 32GB ampliable mediante tarjetas microSD. Mientras las cámaras de fotos en este móvil son también bastante básicas. Con una cámara dual detrás, de 13 y 2 megapíxeles, mientras que delante la cámara tiene un sensor de 5 megapíxeles. Con veis son cámaras bastante sencillas, aunque el diseño de la cámara trasera al menos tiene un aspecto más original de lo que podríamos esperar en uno de estos teléfonos básicos. La batería de este teléfono nos recuerda a otros tiempos, ya que tiene una capacidad de solo 3000mAh, prácticamente la mitad de lo que es habitual hoy en día en un móvil de gama de entrada, donde las baterías de 5000mAh o incluso 6000mAh son las habituales.

Esta es compatible con carga rápida, de 10W. Este teléfono cuenta con Wi-Fi b/g/n, conectividad Bluetooth 4.2, conector Micro USB y un conector Minijack para los auriculares. Cuenta con un lector de huellas en la parte posterior. Su sistema operativo es Android 10, en su edición Go, por lo que todas las apps de Google que nos encontremos también serán en su versión Go, que necesitan de menos recursos y ocupan menos espacio que las versiones normales. Este terminal tiene unas dimensiones de 155.6 x 73 x 8.5 mm y pesa 160 gramos. Y decimos que es desconcertante su precio porque es mucho más elevado de lo que podíamos esperar por un terminal con Android Go y con estas características tan limitadas.

Un terminal que se ha presentado en Brasil, uno de los países en donde Motorola tiene más peso en el mercado. Su precio es de 169 euros al cambio, por lo que es mucho más de lo que podríamos esperar pagar por uno de estos teléfonos. Un precio más lógico habría sido alrededor de los 100 euros, y habría sido incluso algo caro para tratarse de un teléfono Android Go.