HTC es el mejor ejemplo de lo cambiantes que son las cosas en el mundo de la tecnología, y cómo las empresas pueden pasar de lo más alto hasta casi desaparecer en cuestión de cuatro años. La firma taiwanesa a comienzos de década y hasta el año 2015 fue uno de los principales fabricantes de móviles del planeta, contando con algunos de los smartphone de gama media y alta más populares del mundo. Ahora la firma lucha por sobrevivir lanzando móviles que puedan aumentar sus cifras de ventas, como es el caso de este nuevo teléfono que hemos conocido hoy, y que es un gama media que viene dispuesto a luchar frente a la todopoderosa gama de móviles chinos que se mueven entre los 150 y 200 euros.

Características del HTC Desire 19s

Estamos ante un móvil que no destaca especialmente en nada, pero que a la vez ofrece una ficha técnica bastante equilibrada en todo momento. Quizás su punto fuerte es la cámara de fotos triple con la que cuenta, y que le da un aspecto bastante interesante. De hecho es un móvil que a pesar de no tener grandes pretensiones nos ofrece un diseño bastante atractivo en general, con una parte trasera acabada en dos texturas diferentes. Pasando a las características, cuenta con una pantalla de 6,2 pulgadas con resolución HD+, de 1520 x 720 píxeles. Un punto en contra, ya en esta gama sería de esperar al menos Full HD+.

HTC Desire 19s | HTC

El procesador es un clásico de la gama media, como es el MediaTek Helio P22. La memoria RAM quizás es algo justa con 3 GB, mientras que el almacenamiento interno es de 32GB ampliables mediante tarjetas microSD. La cámara trasera es triple, contando con tres sensores de 13 megapíxeles, 5 megapíxeles gran angular y otro más de 5 megapíxeles. Con esto conseguimos excelentes retratos y buenas fotografías en general para tratarse de un móvil económico. Delante la cámara para los selfies cuenta con un sensor de 16 megapíxeles. La batería tiene una buena capacidad, aunque se queda un poco por detrás de las chinas, con un total de 3850mAh.

HTC Desire 19s | HTC

Es compatible con carga rápida de 10W. La conectividad nos ofrece Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB tipo C y minijack de 3.5mm. Un punto muy a su favor es que cuenta con NFC, lo que nos permitirá pagar en establecimientos con el teléfono, algo poco común en móviles de esta gama media básica. Cuenta con un lector de huellas en la parte trasera, y el sistema operativo con el que llega es Android 9 Pie, nada de Android 10 de momento.

Algo lógico teniendo en cuenta que el tope de gama de la firma ha tardado en recibir esta versión del sistema hasta un año. El precio al que llega es bastante ajustado, no si lo comparamos con la competencia, pero sí para hablar de un terminal de HTC, que sigue siendo un fabricante con vocación Premium. El precio al que llega al mercado taiwanés de momento es de 179 euros al cambio. No sabemos si llegará a España, aunque no sería nada descabellado.