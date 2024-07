Nuevo CMF Phone 1: pantalla AMOLED y aspecto único por 199 euros

Llevábamos muchos días conociendo numerosos detalles de los nuevos lanzamientos de CMF, la marca de dispositivos asequibles de Nothing, fundada por Carl Pei, a su vez cofundador de OnePlus en su día. Pues bien, ahora todos esos rumores y filtraciones se convierten en realidad, con el lanzamiento de su primer smartphone. Un teléfono que no deja a nadie indiferente, y que se va a convertir sin duda en uno de los más deseados entre los teléfonos asequibles, porque no solo nos haremos con un móvil barato, sino que además presumirá de un aspecto único, algo que no todos en su gama pueden decir.

Ficha técnica del CMF Phone 1

Desde luego lo más llamativo de este teléfono es sin duda su diseño. Y es que CMF ha creado un terminal que cuenta con un diseño modular, tanto en cuanto entendemos que poder desmontar algunas piezas y colocar otras en su parte trasera lo hacen valedor de este adjetivo. El diseño de por si del teléfono ya es llamativo en su acabado naranja, en general nos recuerda a un iPhone X, por su módulo de cámara vertical, al que por cierto regresarán los iPhone 16, por lo que se anticipa a ellos. Pero esto no es lo mejor, sino la relación espectacular de prestaciones y precio que nos ofrece.

Y es que el nuevo CMF Phone 1 es un teléfono que llega con unas características más que interesantes para un teléfono de precio tan asequible. Empezando por su pantalla, que es de tecnología AMOLED, algo que hasta hace muy poco era coto privado de la gama alta. No solo eso, sino que en su gran tamaño de 6.67 pulgadas nos encontramos con una tasa de refresco de 120Hz y una resolución Full HD+, por lo que nos ofrece las mejores prestaciones que podíamos esperar de un teléfono de este precio.

Es un móvil también potente, ya que su procesador MediaTek Dimensity 7300 además de ofrecernos conectividad 5G, es equiparable a un Snapdragon de la serie 7 más moderno. Este viene acompañado de 8GB de memoria RAM y 128GB o 256GB de almacenamiento interno, según la versión que elijamos, lo que de partida ya es más que suficiente. La cámara es correcta sin más, con dos sensores, uno de 50 megapíxeles que viene acompañado por uno de profundidad de 2 megapíxeles, para complementar los retratos. Delante, la cámara para selfies es de 16 megapíxeles.

La batería con la que cuenta es de 5000mAh, una capacidad estándar, y nos brinda una carga bastante rápida para su gama, de 33W. También ofrece carga inversa con una potencia de 5W. Otro aspecto que nos parece inaudito en un móvil tan barato, es que tiene un lector de huellas integrado en la pantalla, algo habitual en paneles AMOLED, pero ni mucho menos en un dispositivo de este precio. Este teléfono llega con Android 14 bajo la capa Nothing OS 2.6 con ChatGPT integrado. Cuenta con Wifi 6 ultra rápido, así como Bluetooth 5.3, GPS y conector USB tipo C.

Y sin duda una de las características más llamativas de este teléfono, su carcasa trasera, que es intercambiable, y a la que se le pueden añadir accesorios, como una peana plegable, o un porta tarjetas, entre otros accesorios, como un cordón de transporte. Y todo ello con un precio salvaje, ya que este teléfono se ha puesto a la venta por solo 199 euros, ya que ahora está en promoción, y rebaja su precio oficial, que es de 239 euros, más no podemos pedir por este coste.