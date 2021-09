El Nokia 6310 revive 20 años después, ahora puedes comprarlo en España

Los móviles básicos se han convertido en auténticos objetos de culto para muchos usuarios, hablamos por supuesto de los Nokia originales que se convirtieron en todo un fenómeno social con el cambio de siglo. La marca nórdica se convirtió así en el principal fabricante de teléfonos móviles del planeta, y el Nokia 6310 fue uno de los móviles más célebres de la época, de entre una gama de terminales de la Nokia que sin duda se convirtió en un fenómeno de masas. Ahora este teléfono ha regresado al mercado 20 años después, completamente renovado, y lo podemos comprar por fin en España.

Precio y disponibilidad del Nokia 6310 en España

Este nuevo modelo llega a España, donde podemos comprarlo en Amazon, a un precio de 59 euros, en un elegante color verde que le sienta realmente bien. Por tanto, desde hoy ya puedes hacerte con él, también desde la tienda oficial de la marca en nuestro país.

Un clásico renovado

Sin duda Nokia vuelve a apelar a la nostalgia para vendernos un teléfono que es parco en características, pero que tiene un diseño y acabados únicos para un teléfono tan barato. Este cuenta con una pantalla de 2,8 pulgadas, con tecnología TFT y resolución de 240x320 píxeles. Es un móvil básico también en rendimiento, gracias al procesador Unisoc 6531F. Tiene una memoria RAM de 8MB, algo irrisorio para lo que alcanzan muchos móviles Android hoy en día. En este caso hay un almacenamiento interno de 16MB, lo mínimo para poder guardar alguna foto, aunque hay una ranura para tarjetas microSD, con la que podremos ampliar estas posibilidades.

Tiene una cámara con un solo sensor, que tiene resolución VGA, así como un flash LED, más que suficiente para un móvil de este tipo, y con la calidad suficiente como para poder contar con fotos dignas. En este caso es un móvil bastante limitado en conectividad, ya que no hay Wifi, por lo que solo podremos usar los datos móviles, aunque afortunadamente es compatible con 4G. Tiene Radio FM, así como conector USB tipo C. Su batería es de 1150mAh, y como os podéis imaginar dura muchos días, aunque no tanto como los Nokia originales, que podían estar un mes encendidos. Tiene unas dimensiones de 135.5 x 56 x 14.1 mm y es compatible con Dual SIM.

Quizás la peor noticia es que no cuenta con KaiOS, el sistema operativo que nos permite tener WhatsApp, Google Maps, YouTube y otras apps en el móvil. Sino que contamos con el sistema Series 30+, que es mucho más limitado. Al menos integra el legendario Snake, uno de los juegos más famosos de la historia, esta vez en color, gracias a una pantalla que al menos sí está a la altura. Un móvil que sin duda puede ser una gran alternativa cuando se trata de tener un segundo teléfono, única y exclusivamente para hablar, que al fin y al cabo es para lo que deberíamos usarlos siempre.