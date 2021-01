MWC 2021 de Barcelona, ¿cuándo y cómo se celebrará?

Tristemente podríamos recordar el fallido MWC 2020 como el primer momento en el que el COVID-19 comenzó a ser portada de los medios y a focalizar la atención. Grandes fabricantes como LG decidieron no asistir a la cita en Barcelona para evitar la transmisión del virus que ya estaba desbocado en China. Tras LG vinieron otros fabricantes, operadoras y todo el grueso de la feria, hasta que se canceló definitivamente la edición 2020. GSMA, la organizadora del evento, confirmó después que la feria seguiría en Barcelona, y que se celebraría este año a finales del mes de junio, en lugar del tradicional mes de febrero. Ahora hemos conocido las palabras de un miembro de la Generalitat, que asegura que este evento se celebrará sí o sí presencialmente.

Se celebrará "sí o sí"

Gracias a la Agencia EFE hemos conocido las declaraciones del conseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Ramon Tremosa. En ellas ha asegurado que el Mobile World Congress se celebrará “sí o sí” en Barcelona este año. Lo que implica que la celebración sea presencial. En referencia a esto el conseller ha reconocido que se celebrará con menos asistentes y con más pruebas diagnósticas para garantizar que el virus no está presente en esta cita. Por tanto, se confirmaría así la presencialidad del evento, contrariamente a lo que está ocurriendo con las grandes citas del sector tecnológico, desde el IFA al CES, que se han celebrado de manera virtual.

LG en el Mobile World Congress de 2017 | LG electronics

La idea de que se celebre presencialmente tiene sentido si pensamos en que la última fecha fijada para la cita del MWC con Barcelona es la de finales del mes de junio. Una fecha en la que podría haber una gran parte de la población vacunada, y por lo que sería más plausible un entorno en el que las empresas fueran receptivas a tener un mostrador en la feria, que recordemos que en el caso de algunos fabricantes pueden llegar a tener un coste de varios millones de euros. Por tanto, parece que sobre la mesa está la celebración presencial del evento, ya que de lo contrario no se hablaría de Barcelona como el lugar en el que se celebre. La duda ahora es cómo lo hará, o si se trata en realidad más bien de una intención que de algo que pueda ocurrir realmente.

La realidad es que con una fecha como la de finales de junio la feria va a perder mucho de su interés, ya que muchos de los anuncios de nuevos móviles que se hacían en ella, probablemente no se lleven a cabo, ya que esta fecha no es muy propicia para ello. Aunque lógicamente este no es el único negocio o interés que despierta la cita de Barcelona. Aún queda tiempo para ver qué ocurre, y con noticias como la que hemos conocido hoy, en la que Japón ya asume que habrá que cancelar definitivamente los Juegos Olímpicos, se nos hace difícil pensar que no vaya a pasar lo mismo con el MWC, esperamos que no, por el bien de todos.