¿Tu móvil se sobrecalienta? Así podemos intentar solucionarlo

Si has venido hasta aquí es seguro que has notado que tu móvil aumenta de temperatura hasta llegar a sobrecalentarse alguna vez. Pueden ser muchas las razones por lo que se produzca este fenómeno. Puede deberse no solo a la temperatura, sino también a que sea a causa de la una aplicación que estamos ejecutando. Te contamos como ayudar a reducir a reducir la temperatura de tu móvil a evitar que se repita.

Evita el sobrecalentamiento de tu móvil

Una elevada temperatura puede afectar negativamente al funcionamiento de nuestros dispositivos. Son muchas las consecuencias que puede acarrear tanto a corto como a largo plazo. En un principio puede que se ralentice o incluso llegue a apagarse hasta que se enfríe y con el tiempo estos sobrecalentamientos puedan llegar a reducir la vida útil tanto de las baterías como del propio teléfono. El algo normal si notamos que se calienta pasados unos minutos de uso, este aumento debe ser moderado por lo que no debemos alarmarnos. Por el contrario, si notamos que la temperatura es muy elevada al tacto o incluso recibimos una alerta de sobrecalentamiento debemos tomar cartas en el asunto e intentar localizar el origen de la esta situación.

La mayoría de las veces la respuesta que encontramos hace referencia a problemas con el brillo, el Wifi o el tiempo que hemos estado jugando por un largo periodo de tiempo, pero estás razones son más cosa del pasado, ningún smartphone de los que podemos adquirir hoy en el mercado se debería sobrecalentar por estos motivos, por lo que si sucede debemos buscar otras causas.

El uso de la cámara lenta en verano puede contribuir al aumento de la temperatura | Foto de Yuan Zhe Ma en Unsplash

Estos problemas hoy en día están más ligados al mal funcionamiento de alguna aplicación. Para encontrar el origen podemos hacer un ejercicio de memoria y pararnos a pensar si hemos instalado o actualizado recientemente alguna ampliación y esta pueda ser la causante del sobrecalentamiento. Si la respuesta es afirmativa las soluciones pasan por la búsqueda de nuevas actualizaciones o desinstalarla. Una vez hecho esto, deberías reiniciar tu teléfono y volver a encenderlo para comprobar si hemos resuelto el problema.

No usar su cargador o que este en mal estado puede contribuir al sobrecalentamiento | Foto de ConvertKit en Unsplash

Otra de las causas suele ser el uso intensivo de las cámaras, sobre todo en móviles con cámaras de grandes prestaciones, debido al sobreesfuerzo en el uso de recursos que tiene que realizar nuestros dispositivos en determinadas ocasiones. Sobre todo esto se produce con el uso de funciones como la cámara lenta, sobre todo en verano, al tener que capturar un mayor número de fotogramas en un corto espacio de tiempo. Al utilizar de forma masiva el obturador es normal que el teléfono tienda a calentarse, por lo que no hay que abusar de estas funcionalidades cuando hace calor..

Pero sobre todo destaca una situación en la que la temperatura puede llegar a ser demasiado elevada. Se trata del momento de la carga, si notamos que cada vez que ponemos a cargar el teléfono su temperatura sube de manera descontrolada hasta llegar a ser peligroso. Lo primero que debemos hacer es desconectarlo, comprobar que estamos usando el cargador adecuado y además que este está en condiciones idóneas. Por lo que si advertimos algún tipo de defecto en este debemos reemplazar tanto el cable y si fuera necesario también el adaptador de red. También hay que tener en cuenta que si se calienta mientras carga, puede ser algo normal, sobre todo en sistemas de carga extremadamente rápida. Un buen consejo es cargarlo sin la carcasa puesta, de tal forma que pueda disiparse mejor el calor desde el interior del teléfono.