El móvil más barato de Samsung ya está a la venta en España

Los teléfonos móviles ya no tienen por qué ser caros para ofrecernos todo lo necesario para disfrutar de ellos holgadamente en el día a día. Y tampoco debe ser sinónimo de algo caro el comprarse el teléfono de un fabricante de primer nivel, como es Samsung. De hecho ahora podemos comprar en España el teléfono más barato de la marca, que sin duda nos ofrece características más que suficientes para el uso cotidiano, a cambio de un precio muy atractivo, el más barato que podemos encontrar en un móvil de nueva generación de la firma coreana.

Precio y disponibilidad del Samsung Galaxy A02s en España

Hace unas semanas os hablábamos de este teléfono, que llegaba al mercado con unas características interesantes y un precio ajustado que también podemos disfrutar ahora en España. Porque Samsung lo ha puesto hoy a la venta por solo 150 euros. Está disponible tanto en color negro como blanco, ganando en este último caso bastante atractivo visual. Está disponible en una sola configuración con 32GB de almacenamiento interno ampliables mediante tarjetas microSD.

Samsung Galaxy A02s | Samsung

Características del Samsung Galaxy A02s

Un teléfono que como decimos a pesar de ser tan barato, hablando de Samsung, cuenta con unas características muy interesantes. Como una pantalla de gran tamaño, de 6.5 pulgadas y resolución HD+ que cuenta con un notch en forma de gota. El procesador con el que cuenta es de ocho núcleos y funciona a una velocidad de 1.8GHz. En este caso tenemos 3GB de memoria RAM, más que suficiente para un rendimiento fluido. El almacenamiento interno de 32GB se puede ampliar hasta 1TB.

La cámara de fotos con la que llega es triple. Con un sensor principal de 13 megapíxeles, que está acompañado de otros dos sensores de 2 megapíxeles, uno macro y otro de profundidad. Delante la cámara para hacer selfies tiene un sensor de 5 megapíxeles. Un teléfono que destaca por una batería de gran tamaño, con una capacidad de 5000mAh que puede mantener encendido el teléfono hasta dos días con una sola carga. Cuenta además con carga rápida de 15W. Llega con varios sensores, como acelerómetro, luminosidad y sensor de proximidad. El conector es USB tipo C, y cuenta con otra conectividad como Bluetooth 4.2, GPS, Glonasss Beidou, Galileo, así como con NFC, por lo que podemos hacer pagos móviles mediante Samsung Pay en tiendas y establecimientos.

Samsung no ha detallado la versión de Android con la que cuenta este teléfono, pero lo normal es que sea Android con la última versión de One UI. Tiene unas dimensiones de 166.5 x 75.9 x 9.2 y con un peso de 198 gamos. Un móvil que a pesar del precio tan ajustado que tiene, cuenta con un diseño bastante atractivo, que no parece el de un teléfono tan barato. Un terminal que ya se puede comprar tanto en la tienda oficial de Samsung como en Amazon, desde donde está hoy disponible para la venta en España. Sin duda un teléfono que nos ofrece mucho por muy poco.