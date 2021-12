¿Tu móvil va lento? Puede ser por alguna de estas razones

Uno de los principales motivos que nos llevan a tomar la decisión de cambiar de móvil, aparte de accidentes, como roturas de pantalla y falta de espacio, es la velocidad con la que se procesan las órdenes. Con el paso del tiempo vamos notando cómo se va ralentizando sin motivo aparente, hasta que llegamos a la conclusión de que hay que cambiarlo. A continuación, te explicamos que ocurre con nuestros móviles.

El móvil te va lento, te contamos por qué

El principal motivo es el envejecimiento de hardware, aunque pueda parecernos extraño, los componentes de nuestro móvil se van deteriorando con el paso del tiempo, eso unido a otros motivos que te contemos más tarde hacen que se vuelvan lentos a la hora de realizar los procesos. Uno de los componentes que más sufren el paso de tiempo son las baterías, muchas veces son las causantes del sobrecalentamiento de los dispositivos como que hace que bajan el rendimiento.

Razones por las que el móvil puede ir lento | Tecnoxplora

Con el paso del tiempo estas van perdiendo capacidad de carga, lo que provoca que tengamos que cargarlos un mayor número de veces, lo cual a su vez hace que se eleve la temperatura y entremos en una espiral continúa de la cual no podemos escapar. Aunque no es el único motivo por el que nuestro teléfono va más despacio, otros componentes como el procesador, los chips y las pantallas sufren con el uso intensivo sobre todo con ciertas aplicaciones y juegos que requieren una gran exigencia a nuestros dispositivos. Como es de esperar los desarrolladores de los diferentes sistemas, aplicaciones y juegos realizan a menudo actualizaciones en las que introducen nuevas funciones que exigen el uso de muchos más recursos por parte de nuestro teléfono móvil.

Por lo que no se trata de un problema propiamente de hardware, pero que si que le influye negativamente. Otro problema añadido con el que nos podemos encontrar es la falta de actualizaciones. Una practica muy extendida entre los fabricantes es limitar el número de actualizaciones, por norma general los teléfonos móviles reciben actualizaciones durante un tiempo. Generalmente este tiempo no supera los dos años, salvo excepciones, a lo que se suman dos actualizaciones del sistema y un número indeterminado de actualizaciones de seguridad. Llegados a este punto los dispositivos se quedan anclados en el tiempo y lo único que podemos recibir si llega el caso son algún otro parche de seguridad. Pero no es lo único, ya que app como WhatsApp también dejan de dar servicio a ciertos móviles y cada poco tiempo vemos listas de teléfonos que en los que dejan de funcionar.

Por último, pero no menos importante y probablemente de lo más habitual es quedarse sin espacio de almacenamiento. Poco a poco vamos instalando apps, haciendo fotos, grabando vídeos o recibiendo multitud de archivos multimedia. Si mantenemos un perfil alto en esta aspecto podemos llenar la memoria muy rápidamente y como para en la mayoría de dispositivos cuanta más información tiene que analizar más se dilata los procesos y más lentos van.