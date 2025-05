Estas serán las principales características del Samsung Galaxy S25 Edge

Ya queda menos para que el Samsung Galaxy S25 Edge se convierta en una realidad. El teléfono más delgado de la firma está más cerca que nunca, y llegará para competir con el esperado iPhone 17 Air.

Ahora, gracias a una nueva filtración, tenemos casi todos los secretos del Samsung Galaxy S25 Edge, tanto a nivel estético como a nivel de hardware. Y ojo, que la fuente no podría ser más fidedigna.

Hablamos del conocido filtrador Roland Quandt y que ha publicado en la red social Bluesky todas las características que tendrá el Samsung Galaxy S25 Edge, junto a una serie de renders que confirman su diseño.

Como ha explicado el conocido filtrador, el próximo 13 de mayo Samsung presentará oficialmente su nuevo Galaxy S25 Edge, un smartphone que llega con la promesa de ser el más delgado de su familia, sin renunciar a las prestaciones de gama alta que definen a la serie Galaxy S25.

A nivel estético, el Samsung Galaxy S25 Edge presume de un grosor de solo 5,85 mm, una hazaña técnica que ha obligado a Samsung a hacer ciertos sacrificios. El más notable es la capacidad de la batería, que se queda en 3.900 mAh. Habrá que ver cómo optimiza la autonomía en este aspecto, ya que es un tema importante.

El otro recorte importante lo vemos en el apartado fotográfico, ya que la cámara del Samsung Galaxy S25 Edge viene con dos sensores en el módulo principal. De esta manera, en el apartado fotográfico, el Samsung Galaxy S25 Edge monta una cámara principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica y apertura f/1.7, así como un ultra gran angular de 12 megapíxeles con campo de visión de 120 grados. La cámara frontal es también de 12 megapíxeles, con apertura f/2.2.

Here's everything on the Samsung #GalaxyS25Edge. pics/specs. Coming in at just 5.85mm thickness feat 6,7" 120Hz screen, a 3900mAh battery and a 200+12MP cam it'll have a new kind of Ceramic Glass screen cover and a Titanium frame. Starts at 1249 Euro for the 256GB model. winfuture.de/news,150666....



