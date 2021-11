Motorola podría lanzar el primer móvil con cámara de 200 megapíxeles

No es la primera vez que hablamos de un móvil que podría estrenar una gran cámara de fotos de 200 megapíxeles, de hecho, ya se especuló con que sería Xiaomi la primera en hacerlo, en su Xiaomi 12. Pero sorprendentemente ahora parece que no será este el fabricante que estrene estos sensores en un teléfono, sino una de las marcas más veteranas del mercado. Estamos hablando de Motorola, la legendaria firma de teléfonos que ahora estaría trabajando en un móvil de características espectaculares, nunca vistas antes en un teléfono, y no solo por su cámara trasera, sino también por la delantera.

Máxima resolución en sus sensores

Uno de los filtradores más activos en China, Digital Chat Station, ha desvelado en su cuenta de Weibo que el Motorola Edge X va a ser el móvil con más resolución que hayamos visto nunca en sus cámaras. Concretamente desvela que este teléfono será el primero en contar con un sensor de 0.61μm, el OV60A, que contaría con una resolución de 200 megapíxeles. Por tanto, sería el primero en contar con un sensor tan grande, después de que en los últimos años hayan sido varios los terminales que han contado con sensores de 108 megapíxeles, incluso en la gama media.

Nuevo Moto G200, un alta gama a precio rompedor | Motorola

Pero no acabaría aquí lo sorprendente de este apartado fotográfico de este teléfono, sino que su cámara selfis también sería enorme. Tanto como que esta tendría un gran sensor de 60 megapíxeles, también inédito en el mercado actual. Un móvil que también podría contar por primera vez con el sensor de 50 megapíxeles OV50A en su cámara trasera, por lo que sin duda la acumulación de megapíxeles no tendría precedentes en un teléfono Android, y por supuesto en un iPhone. Además, parece que no se trataría de unos sensores simplemente grandes.

El nuevo Motorola Edge de 2021 acaba con la pantalla curva y presume de 144Hz | Motorola

Sino que además la calidad de los píxeles sería enorme, de hecho, contarían con un gran tamaño, como habéis podido comprobar. Esto quiere decir que las fotos que obtengan no solo serán grandes, por lo enorme del sensor, sino que además serán de gran calidad. Porque contarán con un gran detalle, que permitirá disfrutar de imágenes más luminosas, ya que estos sensores pueden captar más luz en las peores condiciones, lo que al final se traduce básicamente en unas imágenes con más información de la escena, y por tanto no saldrán movidas y además tendrán una gran definición.

Se había especulado con que Xiaomi o Samsung fueran los primeros en lanzar un móvil con un sensor como este, pero parece que según estas informaciones se les adelantará Motorola. La marca propiedad de Lenovo está trabajando también para que su tope de gama sea el primero en contar con el nuevo procesador Snapdragon 898, el que está llamado a ser el más potente de 2022 con permiso del MediaTek Dimensity 9000. Por tanto, parece que Motorola se está esforzando especialmente en ofrecernos el mejor teléfono posible antes que sus rivales, cuando normalmente sus topes de gama han solido llegar bastante más tarde. Podríamos conocerlo el próximo mes de diciembre.