¿Es mejor tener más batería en tu móvil o una carga más rápida?

La batería de nuestros teléfonos ha evolucionado muchísimo en los dos o tres últimos años. Y es que la capacidad de estas ha crecido mucho, a la par que la potencia a la que se pueden cargar algunos teléfonos. Y esto ha llevado a muchos usuarios a hacerse la gran pregunta, qué es mejor, comprarse un móvil con una batería muy grande o con otro que tenga una carga más rápida. Y como en todo, no hay una respuesta tajante por la que podamos elegir una de estas características por encima de la otra, porque todo va a depender del uso que hagamos habitualmente de nuestro teléfono.

Elegir una batería más grande

Optar por esta característica nos garantiza muchas horas, e incluso varios días de autonomía una vez que hemos cargado por completo la batería. Al tener una capacidad más grande, aunque la carga no se realice de una manera rápida, evitamos depender de un cargador a lo largo del día, o en el caso de baterías de 6000mAh o 7000mAh incluso no tener que cargarlo en dos o tres días en los casos más extremos. En estos casos no es tan necesario contar con una carga rápida. Las baterías grandes son ideales sobre todo para abaratar el coste de los teléfonos, ya que las baterías con más capacidad están disponibles en los teléfonos más económicos.

Recibe un mensaje de voz cuando se termine de cargar la batería del móvil | Foto-de-Onur-Binay-en-Unsplash

Por tanto, es la manera más sencilla de poder contar con varios días de autonomía sin hacer un gran desembolso de dinero. Y sobre todo son ideales si contamos con ciertos momentos del día, o de la noche, donde podemos dejar conectado el teléfono para que se cargue a una velocidad estándar. Tenemos la mayoría de móviles de gama baja que llegan al mercado con batería de 5000mAh, que es más que suficiente para que con un uso cotidiano pueda estar encendido hasta dos días con una sola carga.

Una batería más pequeña, pero con carga más rápida

Hay muchos móviles de gama baja con grandes baterías, y cargas que hasta hace poco eran rápidas, pero que ahora palidecen frente a las de muchos móviles de gama media y alta. Estos móviles cuentan con cargas de 33w, 65w O 120w de potencia. En el caso de los que tienen carga de 65W pueden cargarse al completo en 30 minutos, para una batería de 4000mAh, y la misma batería en una carga de 120W puede llegar a cargarse en solo 15 minutos.

Carga rápida OPPO | OPPO

Por tanto, estos móviles con una batería más pequeña pueden cargarse más rápido no solo por tener menos capacidad, sino porque sus cargas rápidas son muy potentes. En estos casos un móvil con una batería más pequeña es ideal si queremos recargar en poco tiempo a lo largo del día, cuando nos encontremos cerca del cargador. Y además nos ofrecen diseño más delgados y livianos para los teléfonos. En contra estas baterías no pueden cargarse con cualquier cargador, deben ser especiales, y además los teléfonos que las integran suelen ser más caros. Depende del uso que hagas del móvil, y de la inversión que vayas a hacer.