Más fundas del iPhone 17 Pro anticipan su nuevo diseño

En los últimos días ha habido bastante controversia por el diseño de los futuros iPhone 17 Pro. Estos terminales podrían estrenar un diseño completamente diferente al actual, por incorporar un módulo de cámara mucho más grande. Pero a la vez que estamos viendo filtraciones en este sentido, también estamos viendo cómo otras informaciones apuntan a que este diseño finalmente podría no llegar este año. Sea como fuere, hemos conocido nuevas imágenes, en este caso de unas fundas, que perseveran en ese nuevo diseño.

Más imágenes de sus fundas

Estos nuevos teléfonos de Apple deberían presentarse el próximo mes de septiembre, por lo que ya estamos a unos cinco meses de que su presentación sea una realidad. Por tanto, según se va acercando la fecha, nos encontramos con nuevos documentos que nos demuestran que estos teléfonos están más cerca de presentarse y van afinando el tiro sobre lo que esperar de ellos a nivel visual.

Y en estas imágenes lo que vemos son de nuevo unas fundas, en este caso para los iPhone 17 Pro. Estas son de silicona transparente, y cuentan con una peculiaridad que es lo que más nos llama la atención. Y es el gran orificio rectangular que vemos en la parte superior de esta. Esto evidentemente quiere decir que el módulo de cámara del teléfono de Apple tiene un tamaño verdaderamente grande, mucho más que el del modelo actual, que es más bien cuadrado.

Esto iría en consonancia con las filtraciones que se han venido dando, y donde veíamos un módulo de cámara bitono, donde ahora, además de los tres sensores dispuestos de manera triangular, tenemos también el sensor LiDAR y el flash LED en el extremo derecho del módulo. Además, como era de esperar, vemos la esfera que representa la carga magnética MagSafe de Apple.

Por tanto, si nos limitamos a esta funda, es evidente que el diseño que se ha filtrado en los últimos meses sobre estos teléfonos, podría convertirse en realidad finalmente. Ahora bien, hablamos de controversia porque el pasado fin de semana uno de los principales filtradores alrededor de Apple, Mark Gurman, aseguraba que tenía información de primera mano sobre el aspecto de los iPhone 17 Pro.

Y que estos finalmente no tendrían un diseño bitono, sino que sería mucho más similar al de los actuales teléfonos. Algo que no deja nada claro, ya que puede no ser bitono, pero sí tener un módulo más grande, y del mismo color que el resto del dispositivo. De todas formas, es evidente que algo trama Apple con el diseño de estos iPhone, ya que este diseño se está dejando ver en multitud de imágenes filtradas.

Y cuando eso ocurre, lo normal es que termine adoptándose oficialmente. Los iPhone 17 este año llegarán con novedades muy importantes, sobre todo en la composición de la gama. Ya que dejarán de lado el modelo Plus, para sustituirlo por el iPhone 17 Air. Este será el móvil más delgado de la historia de Apple, y por tanto será uno de los grandes atractivos de esta gama.