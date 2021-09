El 5G más barato de Samsung cerca de llegar, ¿qué modelo será?

Que la conexión 5G Es el futuro, eso ya no hay nadie que lo ponga en duda. Pero hasta la fecha no son precisamente los teléfonos más económicos los que ofrecen esta posibilidad. Parece que las cosas van a comenzar a cambiar, ya que Samsung tiene la intención de lanzar al mercado un smartphone de gama de entrada que ofrecerá la posibilidad de acceder de la forma más rápida posible a los datos móviles.

Esto se debe a que se ha conocido que la compañía coreana está preparando el teléfono Samsung Galaxy A13 5G, un modelo que dará un salto evolutivo en el apartado de la conectividad y también contará con mejoras en todo lo referente al hardware principal para ofrecer un rendimiento sólido para el día a día. Por lo tanto, la limitación de las redes LTE en los teléfonos más económicos del mercado dejarán de ser la única solución, ya que la firma dará un golpe encima de la mesa con la llegada a este equipo a buen seguro tendrá una buena acogida por parte de los usuarios.

Un precio que será demoledor en este Samsung

Este será uno de los grandes atractivos que tendrá el dispositivo que todo apunta a que llegará este mismo otoño. Con acabado en plástico de alta calidad y disponible en varios colores, el precio que tendrá el dispositivo del que estamos hablando se situará por debajo de los 200 euros. Sin duda, un precio bastante asequible conseguir un teléfono con sistema operativo Android y que cuenta con la conectividad 5G que claramente es el futuro a la hora de acceder a Internet (y en especial a los servicios en la nube).

Logo 5G | Rawpixel

Por cierto, otra de las grandes novedades que puede tener el Samsung Galaxy A13 5G tendrá que ver con la pantalla incluida. Si bien nos espera un aumento de las dimensiones, que se mantendrán en las 6,5 pulgadas, lo que sí parece bastante claro es que, si se da un salto en la resolución que pasará a ser Full HD y, quien sabe, podría será así en un panel AMOLED en vez de IPS (lo que entre otras cosas permitiría que el lector de huellas se sitúe en la propia pantalla y no en el botón de encendido que existen en el lateral del teléfono).

Otras mejoras que pueden llegar

Parece bastante claro que para ofrecer el precio tan contenido que hemos indicado antes la apuesta en el apartado del procesador se mantendrá por un modelo de MediaTek, no se tiene muy claro exactamente cuál, pero será el responsable de proporcionar la alta velocidad de datos móviles que permitirá el teléfono de Samsung. Aparte, el dispositivo no bajará de los 3 GB de RAM y el almacenamiento llegará en varias posibilidades, pero siempre con opción de ampliarlo mediante el uso de tarjetas microSD. Es decir, que hablamos de un teléfono solvente y que no buscará grandes prestaciones.

Otras buenas posibilidades que se encontraban en el interior del terminal será la inclusión de un chip NFC para poder realizar pagos móviles; su batería no normal es que sea de 5.000 mAh (sin faltarle carga rápida que no creemos que supere los 15 W); y, En el apartado de la fotografía, la apuesta se mantendría en un sensor principal de 48 megapíxeles. Si todo esto se cumple, este es un modelo que puede tener unas ventas muy importantes.